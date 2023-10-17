Проклятый ведьмой. Загадочная смерть Кристофера Чейза

К началу 1991 года Кристофер Чейз жил в Сиэтле, США, занимая хорошо оплачиваемое место руководителя в глобальной компании Downtown Music Holdings, центре музыкальной индустрии США.

35-летний Чейз очень заботился о своем здоровье, каждый день посещая спортзал, придерживаясь сбалансированной диеты, не злоупотребляя алкоголем и не куря.

У Чейза было все, кроме личной жизни, с женщинами ему почему-то не везло. Да он и не особо стремился знакомиться с ними, так как все время был занят любимой музыкой. У него также было много друзей, так как он был позитивен и дружелюбен ко всем.

Поэтому для всех, кто его знал, стало шоком, когда утром 18 апреля 1991 года Чейза нашли мертвым в его доме. Его тело, полностью одетое, стояло на коленях в пустой ванне. Голова была прислонена к стене и на лице было спокойное выражение.

В ванной и самом доме не было найдено никаких признаков борьбы или признаков проникновения злоумышленников. И на теле Чейза не было никаких ран. Выглядело все так, словно он просто навечно заснул.

Когда полиция осмотрела его дом, они нашли там целый набор распятий, книги по оккультизму, записки о методах борьбы со злыми духами, а еще много рассыпанной соли. Соль была у порога и у каждого плинтуса во всех комнатах.

При этом друзья и знакомые Чейза как один утверждали, что он никогда ранее не интересовался оккультизмом

Сообщалось также, что в доме были включены все имеющиеся там магнитофоны, на которых играла тихая религиозная музыка.

В официальном отчете о вскрытии тела Чейза было указано, что он скончался от сердечного приступа. Человек, который тщательно заботился о том, что он ел, не имеющий лишнего веса, проблем с сосудами, вредных привычек, каких-либо хронических болезней и тем более проблем с сердцем.

По мере расследования стали выясняться все более пугающие подробности. Так, 11 апреля 1991 года, за неделю до своей странной смерти Чейз ездил в деловую поездку в Сан-Франциско. И там, когда он встречался с другими музыкальными руководителями и продюсерами, он познакомился с некой женщиной.

Эта женщина была странноватой и эксцентричной, а еще слишком старой для Чейза. При этом она сама так явно не считала, потому что быстро пригласила Чейза в свою квартиру. Он тут же отказал ей, чем вызвал у нее сильный гнев.

Женщина заявила Чейзу, что она на самом деле ведьма и что она проклинает его, отчего тот умрет в течении недели. Чейз ей не поверил, решив, что женщина слишком много выпила, а по возвращению из Сан-Франциско рассказал о ней и проклятии своим друзьям как забавный казус. Все вместе они посмеялись над этим.

Но уже через день Чейзу стало не до смеха. Он начал звонить друзьям и со страхом в голосе рассказывать о том, что он видит в квартире крадущиеся за ними темные фигуры и слышит бестелесные голоса. По ночам ему стали сниться жуткие кошмары, а однажды нечто невидимое, но очень сильное, напало на него во сне, стало душить и сбросило с кровати.

Полиция также выяснила, что Чейз несколько раз заходил в особый книжный магазин, где продавались книги по магии, экстрасенсорике и оккультизму. Когда он покупал книги, то рассказал продавцу о своей проблеме, и именно тот посоветовал ему рассыпать в квартире соль.

Чейз также обращался за помощью к католическому священнику, а в последнюю ночь жизни он позвонил другу и оставил на его автоответчике зловещее сообщение о том, что его мучают сверхъестественные силы, вызванные ведьмой, и что у него уже не осталось времени.

Все это было довольно странно для уравновешенного и рационального человека, каким все знали Чейза, и его друзья думали, что он страдает от какого-то стресса.

Что именно случилось с Чейзом, так и осталось неизвестным. Видимо нечто, что он увидел, так сильно напугало здорового человека, что вызвало у него сердечный приступ. Но почему он находился в ванной в одежде?.. Неизвестно.