Вот и все имущество: дача умершей в одиночестве Мирошниченко отошла государству

О судьбе загородного имущества актрисы рассказал пианист Константин

Купервейс – пятый муж ныне покойной Людмилы Гурченко. “У нее государственная дача,

которая была ей отдана пожизненно в аренду, по-моему, Лужковым, и собственности

на это нет, – пояснил Купервейс. – Это было действительно только до ее смерти,

как раньше госдачи. У Гурченко же тоже была такая. Ира ее меблировала очень

красиво, во дворе поставила маленькую часовенку. У нее было замечательно, но

она туда практически не ездила. И эта дача никак не идет в продажу, это все

глупости”.

По его словам, на Ирине Петровне пользование той дачей и закончилось…

Рассказал бывший муж Гурченко и про знаменитые московские квартиры

Мирошниченко. “Если убрать Тверскую, потолки и то, что внутри, -это

хрущевка, просто хрущевка, две параллельные комнаты. Из кухни сделана ванная,

кухня — в каком-то углу, старые двери…”

Купервейс объяснил, почему Мирошниченко жила всегда именно в этом престижном районе столицы:

“Она к Тверской привыкла, ей, когда она была молодой, нравилось

чувствовать ритм большого города. Поэтому все ее квартиры в самом центре.

Гостевая маленькая квартирка — в том же доме, однокомнатная. И мамина квартира

в Гнездниковском переулке. Вот и все имущество”.