 

Вот и все имущество: дача умершей в одиночестве Мирошниченко отошла государству

17.10.2023, 6:58, Разное
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О судьбе загородного имущества актрисы рассказал пианист Константин
Купервейс – пятый муж ныне покойной Людмилы Гурченко. “У нее государственная дача,
которая была ей отдана пожизненно в аренду, по-моему, Лужковым, и собственности
на это нет, – пояснил Купервейс. – Это было действительно только до ее смерти,
как раньше госдачи. У Гурченко же тоже была такая. Ира ее меблировала очень
красиво, во дворе поставила маленькую часовенку. У нее было замечательно, но
она туда практически не ездила. И эта дача никак не идет в продажу, это все
глупости”.

По его словам, на Ирине Петровне пользование той дачей и закончилось…

Рассказал бывший муж Гурченко и про знаменитые московские квартиры
Мирошниченко. “Если убрать Тверскую, потолки и то, что внутри, -это
хрущевка, просто хрущевка, две параллельные комнаты. Из кухни сделана ванная,
кухня — в каком-то углу, старые двери…”

Купервейс объяснил, почему Мирошниченко жила всегда именно в этом престижном районе столицы:
“Она к Тверской привыкла, ей, когда она была молодой, нравилось
чувствовать ритм большого города. Поэтому все ее квартиры в самом центре.
Гостевая маленькая квартирка — в том же доме, однокомнатная. И мамина квартира
в Гнездниковском переулке. Вот и все имущество”.


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