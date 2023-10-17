Употребление зерновых вызывает изменения в мозге, которые приводят к избыточному весу

Употребление злаков – такой малозамысловатый и незаметный аспект нашей повседневной рутины, что мы, как правило, не задумываемся о его влиянии на наш организм. Однако, исследования показывают, что это совершенно необоснованное упущение. Факт состоит в том, что употребление злаков вызывает ряд изменений в нашем мозге, которые, в свою очередь, приводят к потере контроля над потреблением пищи и, следовательно, к лишнему весу.

Исследования показывают, что злаки, такие как пшеница, рис и кукуруза, обладают особыми свойствами, которые могут запускать процессы в мозге, отвечающие за чувство голода и насыщения. Конкретнее, употребление злаков активирует определенные химические реакции, известные как нейротрансмиттеры, которые влияют на наше самочувствие и аппетит.

Одним из ключевых нейротрансмиттеров, который играет решающую роль в регуляции аппетита, является серотонин. Каждый раз, когда мы потребляем злаки, уровень серотонина в нашем мозгу повышается, вызывая чувство сытости и удовлетворения. Однако, проблема возникает в том, что постепенно уровень серотонина снижается, и мы становимся снова подвержены голоду и желанию есть больше.