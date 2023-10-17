 

“Я его недолюбливаю” – Дайнеко откровенно об отношениях с бывшим супругом

17.10.2023, 5:50, Разное
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Роман звездной пары был одним из самых ярких и обсуждаемых в мире российского шоу-бизнеса. Правда, развод и его последствия оказались еще более скандальными. Виктория Дайнеко и ее бывший супруг расстались еще шесть лет назад, однако споры между ними идут до сих пор.

Несколько лет назад бывший возлюбленный популярной певицы рассказал, что послужило причины разлада в их отношениях. Дмитрий Клейман признавался, что в одиночку занимался воспитанием дочки пока Виктория Дайнеко посвящала всю себя гастролям. Кроме того, мужчина обвинял бывшую супругу в излишней вспыльчивости. По его словам, она могла спокойно вылить на него кружку с горячим чаем, если ей не понравится что-то.

Сейчас популярная певица строит не только звездную карьеру, но и посвящает свое время воспитанию ребенка. На днях Виктория Дайнеко откровенно рассказала об отношениях с бывшим супругом. По словам исполнительницы, Дмитрий Клейман не принимает участие в жизни малышки. Дочь сама хочет получать внимание отца, правда, музыкант отдает все силы в воспитание сына от второго брака.

“Она недоумевает, почему ее папа столько внимания не уделяет. К сожалению, я не могу человека заставить быть папой. Она знает, что я его недолюбливаю”, – поделилась Виктория Дайнеко.

Ранее “Дни.ру” писали, что Виктория Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби.


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