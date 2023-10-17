 

Остановила годы: как Успенской удается оставаться молодой в 69 лет

17.10.2023, 5:50, Разное
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Любимая россиянами шансонье Любовь Успенская в свои 69 лет выглядит роскошно. Эти цифры никак не вяжутся с внешним видом звезды. Не иначе как певица обладает каким-то особенным секретом молодости.

В беседе с “Газетой.ru” исполнительница хита “Кабриолет” раскрыла главный секрет своего потрясающего внешнего вида. Как Успенской удается оставаться молодой? Как она остановила годы? Секрет состоит в отсутствии алкоголя и правильном питании, как пишет телеканал “360”.

Любовь Успенская рассказала, что начинает свое утро с двух стаканов теплой воды, а после обязательно занимается физическими упражнениями – йогой или идет на прогулку. “Самое главное – это правильное питание и отказ от алкоголя”, – заявила певица.

Звезда не отрицает того, что посещает косметолога. По ее словам, она старается идти в ногу со временем и поддерживать свой внешний вид с помощью косметологических процедур. Также она уточняет, что у нее хорошая генетика. Все вместе и создает тот самый эффект продления молодости и поддержания красоты.

Ранее “Дни.Ру” писали о том, что Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу.


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