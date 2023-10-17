 

Мнение: Об ультиматуме Израилю… Теперь война неизбежна?

17.10.2023, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Фото © Reuters

Пока Армия обороны Израиля в буквальном смысле ждёт у моря погоды, а гуманитарный #кризис в секторе Газа катастрофически усиливается, в противостояние всё более решительно вступают новые игроки. И от их заявлений веет смертью и порохом. Фактически, Израилю выдана «чёрная метка» и сделано последнее — арабское, а не китайское! — предупреждение.

Счёт «пошёл на часы», и «теперь возможно всё».

Это слова не мальчика, но мужа, главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, сказанные им только что в телеинтервью о последних событиях. «Лидеры исламского сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в секторе Газа, а превентивные меры могут быть предприняты в ближайшие часы», — заявил иранский министр, прямо указывая на возможное расширение антиизраильского фронта. «Исламское сопротивление в Ливане» — одно из самоназваний ливанской группировки «Хезболла», имеющей тесные связи с Ираном. Однако, возможно, не только эта группировка присоединится к давлению на Тель-Авив. «Когда мы говорим о сопротивлении, речь идёт не только о “Хезболле”», — подчеркнул Амир Абдоллахиан. А в ответ на уточняющий вопрос журналиста, может ли Иран вступить в войну с Израилем, он ответил кратко: «Допускается любая возможность».

Кроме того, иранский министр довольно резко прошёлся и по главному союзнику Израиля. «Время американских призывов к миру подходит к концу. #США не могут призывать всех проявлять сдержанность, а сами стоять бок о бок с израильскими преступниками. Мы требуем, чтобы они прекратили убийства палестинских детей и женщин в секторе Газа, пока не стало слишком поздно, вместо того, чтобы отправлять лицемерные сообщения», — заявил чиновник. По его словам, уже 740 детей погибли в ходе израильских ударов по Сектору. «Время для слов истекает», — подчеркнул Амир Абдоллахиан. И добавил, что если ограниченные возможности миротворчества, доступные #ООН, не будут использованы, «открытие новых фронтов против Израиля неизбежно».

Конечно, пока всё это на уровне риторики. Грозные слова мусульманских лидеров далеко не всегда переходят в язык пушек и ракет. Но сейчас обстановка накалена до предела. И в Израиле тоже, где семьи жертв недавней варварской атаки ХАМАС требуют возмездия, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху из опасений за своё политическое будущее просто вынужден демонстрировать несокрушимую решимость сокрушить исламских террористов любой ценой (но лишь в том случае, если эту цену будут платить палестинцы).

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен встречается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и военным кабинетом уже более пяти часов, а Силы быстрого реагирования морской пехоты США передислоцировались поближе к Израилю. То есть, опасность войны, по американским оценкам, возрастает с каждым часом?

Так что может начаться «в ближайшие часы»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / «Прошу удалить произведения иноагента Акунина из моей головы» – в России прошла первая операция по добровольной очистке памяти

17.10 / Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой

17.10 / Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?

17.10 / Новый способ выбора режима голосовых и видеосообщений появился в WhatsApp для iPhone

17.10 / Собчак сделала заявление о постельных клопах – умудряются оказаться везде

17.10 / В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе включили квиддич

17.10 / Мнение путиниста: Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Первая казахско-динозаврская война

17.10 / Эксперты перечислили последствия употребления Омега-3

17.10 / Допускал не раз – Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика