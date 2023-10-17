Мнение: Об ультиматуме Израилю… Теперь война неизбежна?



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Пока Армия обороны Израиля в буквальном смысле ждёт у моря погоды, а гуманитарный #кризис в секторе Газа катастрофически усиливается, в противостояние всё более решительно вступают новые игроки. И от их заявлений веет смертью и порохом. Фактически, Израилю выдана «чёрная метка» и сделано последнее — арабское, а не китайское! — предупреждение.

Счёт «пошёл на часы», и «теперь возможно всё».

Это слова не мальчика, но мужа, главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, сказанные им только что в телеинтервью о последних событиях. «Лидеры исламского сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в секторе Газа, а превентивные меры могут быть предприняты в ближайшие часы», — заявил иранский министр, прямо указывая на возможное расширение антиизраильского фронта. «Исламское сопротивление в Ливане» — одно из самоназваний ливанской группировки «Хезболла», имеющей тесные связи с Ираном. Однако, возможно, не только эта группировка присоединится к давлению на Тель-Авив. «Когда мы говорим о сопротивлении, речь идёт не только о “Хезболле”», — подчеркнул Амир Абдоллахиан. А в ответ на уточняющий вопрос журналиста, может ли Иран вступить в войну с Израилем, он ответил кратко: «Допускается любая возможность».

Кроме того, иранский министр довольно резко прошёлся и по главному союзнику Израиля. «Время американских призывов к миру подходит к концу. #США не могут призывать всех проявлять сдержанность, а сами стоять бок о бок с израильскими преступниками. Мы требуем, чтобы они прекратили убийства палестинских детей и женщин в секторе Газа, пока не стало слишком поздно, вместо того, чтобы отправлять лицемерные сообщения», — заявил чиновник. По его словам, уже 740 детей погибли в ходе израильских ударов по Сектору. «Время для слов истекает», — подчеркнул Амир Абдоллахиан. И добавил, что если ограниченные возможности миротворчества, доступные #ООН, не будут использованы, «открытие новых фронтов против Израиля неизбежно».

Конечно, пока всё это на уровне риторики. Грозные слова мусульманских лидеров далеко не всегда переходят в язык пушек и ракет. Но сейчас обстановка накалена до предела. И в Израиле тоже, где семьи жертв недавней варварской атаки ХАМАС требуют возмездия, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху из опасений за своё политическое будущее просто вынужден демонстрировать несокрушимую решимость сокрушить исламских террористов любой ценой (но лишь в том случае, если эту цену будут платить палестинцы).

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен встречается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и военным кабинетом уже более пяти часов, а Силы быстрого реагирования морской пехоты США передислоцировались поближе к Израилю. То есть, опасность войны, по американским оценкам, возрастает с каждым часом?

Так что может начаться «в ближайшие часы»?

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