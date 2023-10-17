Рупор кремлевской пропаганды: “Битва за Норвегию”
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Новое большое видео от канала "Туземный совет трудящихся" посвященное битве за Норвегию между Третьим Рейхом и Британской Империей, которая началась в апреле 1940 года.
"Битва за Норвегию"
Источники:
У. Ристе. "История внешней политики Норвегии".
Э.-Ф. Зимке. "Немецкая оккупация Северной Европы, 1940—1945".
С.В. Патянин. "Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания".
Альф Якобсен. "Крепость Оскарсборг против крейсера "Блюхер". 9 апреля 1940 г. Начало войны во фьордах Норвегии".
Гончаров В.Л. "Германские парашютисты".
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Источник: Colonel Cassad
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