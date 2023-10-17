 

Российский электроход с водородным двигателем прошел испытания

17.10.2023, 5:11, Разное
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Российское электросудно, основанное на передовых технологиях водородной энергетики, недавно завершило серию успешных испытаний. Это новаторское судно, созданное в рамках стратегической программы развития экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств, является знаковым прорывом в отрасли морского транспорта.

Судно, получившее название “Гидроэнергия”, использует технологию генерации электричества на основе водорода. Водородные топливные батареи на борту гарантируют автономность судна на протяжении длительного времени и при этом полностью исключают выбросы вредных веществ, что делает его уникальным и экологически безопасным средством в морской отрасли.

Испытания, проведенные на Белом море, показали превосходную производительность электросудна на водороде. Оно успешно преодолело различные испытательные полосы, продемонстрировав высокую маневренность и стабильность даже в экстремальных условиях. Кроме того, электросудно прошло проверку своей энергоэффективности, показав отличные показатели в эксплуатации на больших дистанциях.


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