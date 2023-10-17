Российский электроход с водородным двигателем прошел испытания

Российское электросудно, основанное на передовых технологиях водородной энергетики, недавно завершило серию успешных испытаний. Это новаторское судно, созданное в рамках стратегической программы развития экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств, является знаковым прорывом в отрасли морского транспорта.

Судно, получившее название “Гидроэнергия”, использует технологию генерации электричества на основе водорода. Водородные топливные батареи на борту гарантируют автономность судна на протяжении длительного времени и при этом полностью исключают выбросы вредных веществ, что делает его уникальным и экологически безопасным средством в морской отрасли.

Испытания, проведенные на Белом море, показали превосходную производительность электросудна на водороде. Оно успешно преодолело различные испытательные полосы, продемонстрировав высокую маневренность и стабильность даже в экстремальных условиях. Кроме того, электросудно прошло проверку своей энергоэффективности, показав отличные показатели в эксплуатации на больших дистанциях.