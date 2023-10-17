 

Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист

17.10.2023, 4:40, Новости дня
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В шоу “Ну-ка, все вместе!”, ведущими которого являются Сергей Лазарев и Николай Басков, судейство устроено очень интересно. Во-первых, удивляет количество членов жюри – сто человек. Во-вторых, то, как они сидят в зале – практически амфитеатр. И под таким моральным прессингом участники шоу должны выступить перед уже состоявшимися звездами шоу-бизнеса.

На днях участник программы Михаил Житов из посёлка Каменка Мезенского района удивил своим необыкновенным исполнением. Шутка ли дело: 96 членов жюри из 100 встали. А это значит, что большинство проголосовало за Михаила. Его выступление вызвало яркий отклик. Так, например, Стас Костюшкин встал одним из первых, как пишет Царьград.

32-летний Михаил Житов рассказал зрителям о своём детстве из 90-х, а также жизни в посёлке, где часто бывали перебои со светом. Поэтому уроки участнику шоу приходилось делать при свете лампы. В общем, жизнь была не сахар, но это только закалило парня, как признался он в своей визитке.

Житов еще до начала исполнения песни успел заинтриговать жюри своим внешним видом. А затем он начал петь композицию Алиши Киз “If I Ain’t Got You”. Сергей Лазарев не сразу понял, как ему реагировать, но в итоге тоже проголосовал “за”. “Если серьёзно, это инопланетянин. Это НЛО. Такая индивидуальность! Такая самобытность!”, – прокомментировал выступление Михаила Житова ведущий.

Николай Басков не смог сдержаться и рассмеялся, когда Житов назвал “кумиром детства” певицу Акулу, одну из немногих, кто выразил недовольство по поводу исполнения Михаила. В итоге, к сожалению, Михаил не смог пройти в следующий этап шоу.


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