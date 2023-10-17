Рупор кремлевской пропаганды: Хруст французского “марксизма”

Как то пропустил – на днях любителя французских булок и "марксизма" от Макрона Рудого признали иностранным агентом.

О построении марксизма во Франции что-то не слыхать. В России мы его еще долго не увидим, если вообще увидим.

Автор картиники – https://vk.com/philyadraws

PS. Бывший дьяк Кураев сбежал из России в Прагу. Поближе к педофилу Адагамову.

PS2. До того, как сбежали из России, успели арестовать часть адвокатов Навалаьного, через которых он передавал на свободу свои эпохальные вирши. Но поймали не всех, кое-кто успел сбежать из Прекрасной России будущего.

PS3. Галкин сбежал из Израиля на концерты в Европу. Что только не придумает, лишь бы Израиль не защищать.

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