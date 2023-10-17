 

Ученые обнаружили упражнения,снижающие риск развития деменции

17.10.2023, 4:00, Разное
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Ученые провели исследование, целью которого было выяснить, какие упражнения могут снизить риск слабоумия. Полученные результаты представляют собой важный вклад в понимание взаимосвязи между физической активностью и когнитивными функциями.

В ходе исследования были задействованы разнообразные упражнения, включающие физическую нагрузку на различные группы мышц, а также комплексы, направленные на улучшение координации движений. Кроме того, участники эксперимента выполняли задания, направленные на развитие фокусировки внимания и решение когнитивных задач.

Результаты исследования показали, что регулярные физические тренировки, особенно средней интенсивности, значительно снижают вероятность возникновения слабоумия. Это связано с тем, что физическая активность стимулирует кровообращение и обеспечивает улучшение общего психофизического состояния человека.


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