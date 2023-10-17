 

Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля

17.10.2023, 3:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная блондинка в шоколаде Ксения Собчак недавно уехала в Израиль. После долгого молчания, она, наконец, подтвердила слухи о своем втором гражданстве. А после начавшегося военного противостояния на территории Израиля в сети появились вбросы по поводу возможной мобилизации новоиспеченной гражданки независимого ближневосточного государства.

Так, например, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале разместил снимок израильского паспорта журналистки и заявил, что она подлежит мобилизации резервистов. Но это было ошибочное заключение. Дело в том, что армия Израиля призывала граждан, уже отслуживших в ее рядах. Да и по возрасту Ксения Анатольевна не проходит: женщин в Израиле призывают до 40 лет.

В своемYouTube-канале Ксения Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля в характерной для нее форме. “Тетечка (имея ввиду себя) из “Осторожно: Медиа” не проходит по возрасту”, — заявила гражданка Израиля.

Телеведущая уточнила, что еврейские корни – это одна четвертая ее крови, как пишет телеканал “360”. «На мою вторую историческую родину напали террористы, и я имею полное право ее поддержать», — добавила ведущая. Жаль, конечно, что поддержка остается только на словах. Многие россияне, скорее всего, уже представили себе, как Ксения Собчак в военной форме и с оружием в руках преследует “террористов”, напавших на ее вторую родину.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Скандалы: Серым-серо

17.10 / «Прошу удалить произведения иноагента Акунина из моей головы» – в России прошла первая операция по добровольной очистке памяти

17.10 / Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой

17.10 / Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?

17.10 / Новый способ выбора режима голосовых и видеосообщений появился в WhatsApp для iPhone

17.10 / Собчак сделала заявление о постельных клопах – умудряются оказаться везде

17.10 / В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе включили квиддич

17.10 / Мнение путиниста: Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Первая казахско-динозаврская война

17.10 / Эксперты перечислили последствия употребления Омега-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика