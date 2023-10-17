 

Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады

17.10.2023, 3:25, Разное
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Звездный красавец и покоритель почтенных дам Прохор Шаляпин недавно стал участником шоу на НТВ “Звезды сошлись”. В шоу участвовала и звезда советской эстрады Маргарита Суханкина. Исполнительница хитов группы “Мираж” выглядела прекрасно и свежо. Шаляпин, как всегда сражал женский пол своей голливудской улыбкой.

Однако певец здорово промахнулся. В одном из своих блогов в соцсети довольный артист выставил фото, где рядом с ним стоят ведущие Лера Кудрявцева, Тимур Еремеев и певица Маргарита Суханкина. Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады, обозвав ее “Муханкиной”. Было ли это сделано специально или случайно, остается только догадываться. Однако у публичных лиц все всегда напоказ, а это наводит на мысль, что ошибка произошла неслучайно.

Через некоторое время Прохор Шаляпин исправил ошибку”. Но, как говорится, осадочек остался.

Напомним, что Прохор Шаляпин – российский певец, финалист шестого сезона проекта “Фабрика звезд”, лауреат конкурса молодых исполнителей “Утренняя звезда” и телеведущий. Сейчас Прохор Шаляпин ведет прогноз погоды на НТВ.


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