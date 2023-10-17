 

Хроническое недосыпание вызывает воспаление кровеносных сосудов

17.10.2023, 2:47, Разное
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Долговременное и систематическое недостаточное количество сна может оказывать серьезное негативное влияние на наш организм. Одним из таких неблагоприятных последствий хронического недосыпания является вызывающее беспокойство воспаление сосудов.

Нехватка сна приводит к нарушению баланса различных химических веществ в организме, в том числе и гормонов, регулирующих функции сердечно-сосудистой системы. Усталость и изнурение, становясь постоянными спутниками нашего существования из-за недостатка сна, нарушают работу сосудистых клапанов и стенок, что может привести к различным воспалительным процессам.

Когда сосуды подвергаются постоянным воздействиям, вызванным недосыпанием, они реагируют на угрозу воспалением. Кровоносные сосуды фактически становятся раздраженными и воспаленными, что может вызвать различные серьезные проблемы, включая атеросклероз, тромбозы и сердечно-сосудистые заболевания.


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