Хроническое недосыпание вызывает воспаление кровеносных сосудов

Долговременное и систематическое недостаточное количество сна может оказывать серьезное негативное влияние на наш организм. Одним из таких неблагоприятных последствий хронического недосыпания является вызывающее беспокойство воспаление сосудов.

Нехватка сна приводит к нарушению баланса различных химических веществ в организме, в том числе и гормонов, регулирующих функции сердечно-сосудистой системы. Усталость и изнурение, становясь постоянными спутниками нашего существования из-за недостатка сна, нарушают работу сосудистых клапанов и стенок, что может привести к различным воспалительным процессам.

Когда сосуды подвергаются постоянным воздействиям, вызванным недосыпанием, они реагируют на угрозу воспалением. Кровоносные сосуды фактически становятся раздраженными и воспаленными, что может вызвать различные серьезные проблемы, включая атеросклероз, тромбозы и сердечно-сосудистые заболевания.