 

Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье

17.10.2023, 2:15, Разное
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Недавно актриса прекрасно провела время на отдыхе в компании
младшего сына Семена. Уехать из Израиля Эвелина Бледанс с наследником успела
незадолго до начала боевых действий. В данный момент сестра и старший сын
телеведущей все еще находятся в этих нынче опасных для жизни местах. Сама звезда не
на шутку перепугала своих родных и близких, ведь они не знали, что та
вернулась, и обрушили ее телефон звонками.

Все бы хорошо, но сейчас Эвелина Бледанс с ужасом и
скрещенными пальцами ждет, призовут ли ее сына, ведь он подлежит мобилизации в Израиле. Если ее сестра вернется в
Россию через пару недель, то 39-летний сын давно уже является гражданином
Земли обетованной.

“Держу кулаки за то, чтобы все было хорошо”, — беспокоится
актриса.

Как рассказала Эвелина Бледанс, ее старший сын работает в
бизнесе по изготовлению компьютерных программ. Сейчас бразды правления
компанией оказались в его руках, так как босса призвали таки на защиту родины. Так в одночасье жизнь сына знаменитой актрисы изменилась. Надеемся, что сын Эвелины Бледанс справится со столь большой ответственностью.

Напомним, что террористическая группировка ХАМАС объявила
Израилю войну и устроила беспрецедентно разрушительные действия на его
объектах. В ответ Израиль бомбит территорию Сектора Газа и угрожает стереть его
столицу с лица земли. Тем временем ожидаются телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о кумире своего младшего сына. Слова артистки приводили “Дни.ру”.


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