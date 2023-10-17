Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок

Третья и последняя супруга создателя и руководителя “Ералаша” Екатерина Белоцерковская сделала сенсационное заявление. Она горит желанием завести еще одного малыша. У актрисы и Бориса Грачевского остался сын Филипп — сейчас ему три года. Теперь же вдова очень хочет сделать покойному мужу последний подарок и преподнести ему дочку, сообщает сайт VSE42.RU.

По ее признанию, несколько лет назад, будучи в одной из специализированных клиник Израиля, директор “Ералаша” сдал свою семенную жидкость и оплатил расходы по ее хранению на 20 лет вперед. Таким образом, у покойного Бориса Грачевского может появиться еще один ребенок, уже пятый — у него есть сын и дочь от первого брака, дочь от второго, и уже упомянутый Филипп от последнего.

По словам Екатерины Белоцерковской, оба супруга сохранили свой биоматериал, муж — когда проходил в израильской клинике лечение от онкологического заболевания, жена — несколько позже.

К сожалению, пока сложно сказать, когда Екатерина Белоцерковская сможет осуществить свою мечту, ведь на территории Израиля в данный момент идут ожесточенные боевые действия. Тем не менее, надеемся, что вдова Бориса Грачевского исполнит задуманное.