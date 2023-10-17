 

Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок

17.10.2023, 2:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Третья и последняя супруга создателя и руководителя “Ералаша” Екатерина Белоцерковская сделала сенсационное заявление. Она горит желанием завести еще одного малыша. У актрисы и Бориса Грачевского остался сын Филипп — сейчас ему три года. Теперь же вдова очень хочет сделать покойному мужу последний подарок и преподнести ему дочку, сообщает сайт VSE42.RU.

По ее признанию, несколько лет назад, будучи в одной из специализированных клиник Израиля, директор “Ералаша” сдал свою семенную жидкость и оплатил расходы по ее хранению на 20 лет вперед. Таким образом, у покойного Бориса Грачевского может появиться еще один ребенок, уже пятый — у него есть сын и дочь от первого брака, дочь от второго, и уже упомянутый Филипп от последнего.

По словам Екатерины Белоцерковской, оба супруга сохранили свой биоматериал, муж — когда проходил в израильской клинике лечение от онкологического заболевания, жена — несколько позже.

К сожалению, пока сложно сказать, когда Екатерина Белоцерковская сможет осуществить свою мечту, ведь на территории Израиля в данный момент идут ожесточенные боевые действия. Тем не менее, надеемся, что вдова Бориса Грачевского исполнит задуманное.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением

17.10 / Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

17.10 / Главу МИД Норвегии отправили в отставку после громкого скандала

17.10 / Собянин рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде

17.10 / Оруэллу и не снилось — Все как у Путина? Байден превращает Америку в полицейское государство

17.10 / Совет безопасности ООН отверг российскую резолюцию по поводу войны ХАМАС с Израилем

17.10 / Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист

17.10 / Bloomberg – власти Таиланда разрешат россиянам безвизовый въезд на 90 дней для развития туризма

17.10 / Собянин сообщил о завершении благоустройства возле 10 станций БКЛ

17.10 / Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика