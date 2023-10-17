Собянин сообщил о завершении благоустройства возле 10 станций БКЛ

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17.10.2023, 1:05, Новости дня
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Благоустройство у десяти станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) завершено. О результатах в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Рядом со станцией “Марьина Роща” появилась зона отдыха и парковки для велосипедов. У “Новаторской” организовали зеленую зону с уютными местами отдыха.

У станций “Аминьевская”, “Марьина Роща”, “Новаторская” и “Сокольники” осталось высадить деревья. Полностью завершены работы у “Воронцовской”, “Зюзино”, “Проспекта Вернадского”, “Кленового бульвара” и “Нагатинского Затона”.

“Вокруг всех станций убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливнёвки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы”, – рассказал мэр.

В 2023 году в Москве благоустроят территории у 60 транспортных объектов. В порядок уже привели пространства у станций “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”, “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”, “Нижегородская”, “Планерная”, “Свиблово” и “Медведково”.

Мэр Москвы на прошлой неделе сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Специалисты обновили дождевую канализацию, расширили тротуары, привели в порядок три существующих лестницы и устроили две новые.


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