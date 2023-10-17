 

N-TV – выбивать финпомощь стало в два раза труднее — доноры Украины устали от боевых действий

17.10.2023, 0:59, Новости дня
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Украина жалуется на то, что обеспечивать себе финансовую помощь со стороны Запада становится всё труднее, пишет N-TV. По сравнению с апрелем Киеву приходится прилагать в два раза больше усилий для того, чтобы получить поддержку, в которой так остро нуждается, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он видит «большую усталость» и «большую слабость» в западных партнёрах.


AP

Украина страдает из-за того, что её доноры устали из-за боевых действий, пишет N-TV. Обеспечить финансовую помощь стало гораздо сложнее, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на полях выездной осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в городе Марракеш.

По сравнению с апрелем Киеву приходится прилагать в два раза больше усилий для того, чтобы получить помощь. «Я вижу большую усталость, большую слабость в наших партнёрах, — добавил он. — Они хотели бы забыть о боевых действиях, но они продолжаются в полном масштабе».

Причину усталости Марченко видит в геополитическом сдвиге, а также изменении внутриполитической ситуации в различных странах, например в США и ЕС, в связи с предстоящими выборами. При этом Украине крайне необходима финансовая помощь для того, чтобы в будущем году закрыть закрыть свой бюджетный дефицит в размере $43 млрд. Но переговоры по этому поводу на прошлой неделе оказались в тени палестино-израильского конфликта.

На фоне всего происходящего и президент Украины Владимир Зеленский опасается ослабления поддержки его страны и особенно — армии. Ещё на прошлой неделе во время своего визита в Брюссель он предупреждал, что РФ воспользуется этим для того, чтобы накопить новые силы.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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