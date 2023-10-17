Мнение: Вред от Анны Политковской

ЖЖ подбросил ссылку на мой пост о словах Путина по поводу убийства Политковской, написанный ровно 16 лет назад:

“Не оценил!

Меня все-таки изрядно поразила реплика Путина по поводу убийства Политковской. Молчал-молчал два дня, а потом выдал – мол, “все статьи Политковской принесли России гораздо меньше вреда, чем ее убийство”. Фразу именно такого смысла дня два усердно повторяли по всем новостным программам, и, естественно, на ТВ никто не посмел обратить внимание на ее крайнюю двусмысленность.

Точно так же, понятно, никто не попросил Путина уточнить – а что за “вред от статей” он вообще имел в виду?

По смыслу высказывание Путина более всего похоже на ворчание пахана, укоряющего чересчур усердных “шестерок” – и, кстати, косвенно подтверждает версию о том, что кто-то таким образом рассчитывал “сделать Путину подарок на день рождения”.

Но шеф не оценил” (2006)

В частности, вспоминаем, что пару дней назад у нас была годовщина убийства Политковской. Кто забыл – киллеры (это была некая банда чеченцев, их нашли и осудили) ее долго “пасли”, а потом застрелили у подъезда собственного дома. Не могу лишний раз не поразиться крайней неторопливости отечественного “правосудия”: суд начался в 2008 году, а приговор по делу объявили аж в 2014 году! Шесть лет – по-моему, судебный процесс такой продолжительности вообще ни в какие ворота не лезет. О, Россия… И это при том, что заказчика этого явно заказного убийства так и не нашли.

Но тут любопытно другое. Первый же коммент к тому моему посту 16-летней давности – от израильтянина с ником steissd; я его хорошо помню, мы были с ним взаимные френды. И из его коммента неожиданно протягивается ниточка к событиям уже непосредственно сегодняшним. Наш жжист-израильтянин вдруг… вступился за Путина:

steissd: Вы серьезно спрашиваете “В чем вред”? Страна воевала против иррегулярных формирований, а кто-то изнутри способствовал усилению на нее международного давления “по гуманитарным соображениям”, тогда как воевать против иррегуляров с соблюдением гуманитарных норм равносильно безоговорочной перед ними капитуляции. Такие фокусы по постановке армии в небоеспособную ситуацию проделывали со штатовцами, израильтянами, британцами, дошла очередь и до России.

Я не берусь обсуждать, кто был прав в чеченском конфликте, но факт остается фактом: вмешательство всевозможных комиссий ЕС, “Врачей без руля и ветрил без границ” и т.п. не позволяет армии выиграть войну против иррегулярных формирований, ставит ее в заведомо проигрышное положение. Это и есть пресловутый вред”.

Вот так оно, оказывается: Анна Политковская, по мнению израильтянина (оправдывающего мнение Путина), “мешала российской армии” спокойно убивать “иррегулярные формирования” и мирное население, “подставляла” армию под критику международных организаций, что ставило армию РФ “в небоеспособную ситуацию”.

А теперь перенесем эту точку зрения в сегодняшний день – и увидим, что это, собственно, ровно та же позиция, согласно которой Израиль уже сегодня взялся уничтожать Газу. Один в один. НИЧЕГО за 16 лет не изменилось. А израильским аннам политковским можно только посочувствовать.