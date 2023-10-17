 

Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10.2023, 0:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алиев продолжает съемки пафосных тик-токов с кадрами унижения армян.
Вчера с поднятием флага в Степанакерте, сегодня с заходом в главное здание в Степанакерте и топтанием флага Арцаха.

Горе побежденным. Хотя в случае с армянами, они скорее победили сами себя с помощью Пашиняна. Алиев просто воспользовался этим чудесным подгоном и теперь конечно имеет право гордо дефилировать с видом победителя на фоне армянских страданий.

PS. В Степанакерте также уже официально назначен азербайджанский "генерал-губернатор", который будет руководить процессом интеграции региона в состав Азербайджана. Населения там практически не осталось, поэтому придется кем-то заселять.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

16.10 / Глобальное потепление вызывает сильную лихорадку растений картофеля в горных районах Перу

16.10 / Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика