Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

Алиев продолжает съемки пафосных тик-токов с кадрами унижения армян.

Вчера с поднятием флага в Степанакерте, сегодня с заходом в главное здание в Степанакерте и топтанием флага Арцаха.

Горе побежденным. Хотя в случае с армянами, они скорее победили сами себя с помощью Пашиняна. Алиев просто воспользовался этим чудесным подгоном и теперь конечно имеет право гордо дефилировать с видом победителя на фоне армянских страданий.

PS. В Степанакерте также уже официально назначен азербайджанский "генерал-губернатор", который будет руководить процессом интеграции региона в состав Азербайджана. Населения там практически не осталось, поэтому придется кем-то заселять.

—