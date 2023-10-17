 

Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

17.10.2023, 0:25, Разное
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Исследования последних лет привели нас к невероятно интересному и неожиданному выводу: любители говядины подвержены повышенному риску развития диабета. Как оказывается, по данным статистики, они болеют диабетом на 44% чаще, чем те, кто не увлекается этим видом мяса.

Что же в говядине может привести к таким неблагоприятным последствиям? Ученые указывают на то, что в мясе содержится высокое количество насыщенных жиров, которые могут способствовать развитию инсулинорезистентности, что, в свою очередь, приводит к повышенному распространению диабета.

Тем не менее, следует отметить, что исследования не делают однозначных выводов о прямой связи между употреблением говядины и развитием диабета. Многие факторы, такие как генетика, образ жизни и диета в целом, играют важную роль в возникновении и дальнейшем развитии данного заболевания.


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