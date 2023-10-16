Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

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16.10.2023, 23:55, Новости дня
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«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной», – отметил Андрей Воробьёв.

Все эти меры можно получить онлайн, необходимости ходить по инстанциям больше нет, добавил Воробьев.

Важным шагом к развитию бизнеса стала промышленная ипотека, поддержанная президентом РФ. Московская область выступила пилотным регионом для этой программы.

Теперь предприниматели могут приобретать цеха и производственные помещения, не тратя время на поиск земли и строительство с нуля.

Воробьев также подчеркнул, что свежие инициативы привлекают новых инвесторов в Подмосковье и способствуют импортозамещению.

Напомним, что малый бизнес Подмосковья вносит ощутимый вклад в региональный бюджет. В 2023 году эта цифра составила 25% доходов всего триллионного бюджета. В следующем году, как ожидается, этот показатель увеличится.


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