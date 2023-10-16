На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности

До недавних пор Светлана Лобода считалась едва ли не королевой российской сцены. Артистка была очень знаменита в нашей стране и построила здесь поистине блестящую карьеру. Казалось, известная певица всегда будет выступать для россиян и радовать их своим талантом. Однако после событий весны прошлого года Светлана Лобода решила отвернуться от России, которая подарила ей головокружительный успех.

В начале 2022-го исполнительница хита “40 градусов” уехала за границу. Артистка не только перестала давать концерты на территории РФ, но и активно начала выпускать песни на родном украинском языке. За последние месяцы многие успели смириться с тем, что ноги и голоса звезды больше не будет в России. Однако некоторым забыть про певицу оказалось гораздо сложнее.

Стало известно, что на уехавшую Светлану Лободу подали в суд в России. Как уточняет “Радио 1”, выяснить отношения с певицей в правовом поле захотел автор одного из ее главных хитов “К черту любовь” Олег Влади. Уточняется, что композитор решил защитить свои авторские права и потребовал запретить звезде исполнять написанную им песню.

В беседе с журналистами поэт объяснил, что разрешил Лободе выступать с его песней в 2015 году. Однако когда артистка начала озвучивать свои политические взгляды, Влади решил запретить ей использовать его творение. По словам автора, требование было проигнорировано, поэтому ему пришлось обратиться в суд. Теперь композитор хочет, чтобы его детище получило вторую жизнь и было передано кому-то из российских исполнителей.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что уехавшая Светлана Лобода снова зарабатывает на россиянах.