Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

Археологические открытия всегда приносят новую информацию о древних цивилизациях и их культуре. Недавно, благодаря неутомимым усилиям археологов, были расшифрованы анатолийские иероглифы хеттов, которые возрастом более 3500 лет.

Хетты были одной из великих античных цивилизаций, расцвет которой пришелся на II тысячелетие до нашей эры. Они занимали территорию в Анатолии (современная территория Турции) и оказывали глубокое влияние на соседние культуры. Однако на протяжении многих веков их письменность оставалась загадкой, и многие археологи с трудом пытались проникнуть в тайны их иероглифов.

Недавний прорыв в расшифровке анатолийских иероглифов хеттов является революционным для науки. На протяжении долгого времени исследователи собирали фрагменты текстов, найденные на табличках, стелах и других артефактах, и пытались найти ключ к разгадке. Частичная дешифрация была выполнена в прошлом, но только современные технологии и методы позволили полностью расшифровать эти таинственные символы.