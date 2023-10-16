Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя

Обнародование текста этой бумаги поразило людей столь редким для наших дней подлинным благородством. Все денежные средства, оставшиеся после его смерти от инсульта в 2022 году, дядя Михаила Ефремова оставил семье Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, учиненного его звездным дядей.

Буквально сегодня утром в одну из юридических контор Москвы доставили бумагу — представитель концертмейстера Александра Покровского, передал два распоряжения о судьбе своего имущества. При этом квартиру дядя Михаила Ефремова оставил государству,

Как сообщает издание “Вести Подмосковья”, документы концертмейстер сопроводил письмом, в котором объяснил свое решение — по словам покойного Покровского, актер якобы давил на него с целью передачи квартиры на его имя. И это не просто квартира, а жилплощадь практически возле Кремля и площадью более 100 квадратов — следовательно, и стоимостью не менее 50 миллионов рублей.

Тем не менее, все не так просто: по словам адвоката Добровинского, сейчас будет необходимо оценить, насколько эти бумаги, принесенные неизвестным человеком, представившимся юристом, подлинны. К слову, жена погибшего в ДТП Сергея Захарова, ничего не слышала о завещании дяди Михаила Ефремова.

Напомним, в 2020 году ночью заслуженный артист России возвращался домой с крупной гулянки — несмотря на сильнейшее алкогольное опьянение, Михаил Ефремов сам сидел за рулем, в результате не справился с управлением — по некоторым данным, просто заснул — и врезался в газель. Водитель-экспедитор скончался от полученных травм в больнице, Актер сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. Поддерживал ли какую-то связь дядя Михаила Ефремова с опальным артистом, неизвестно.