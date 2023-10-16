 

Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора

16.10.2023, 22:35, Новости дня
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Десять лет назад композитор перенес инсульт, от последствий которого ему так и не удалось оправиться до конца, сообщает gazetametro.ru. О дате и месте погребении решения пока что не принято. После себя Геннадий Гладков оставил музыку к более чем 140 фильмам и мультфильмам. Использовалась его музыка и в театрах. Вспомним же наиболее знаковые песни Геннадия Игоревича.

Четырехсерийную постановку Марка Захарова с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым во многом можно считать музыкальной: поющий Остап Бендер вызывал споры среди поклонников Ильфа и Петрова, но песни Геннадия Гладкова из этого фильма пела вся страна: “Белеет мой парус”, “Уходя в дальнейшее пространство”, “О, Рио, Рио”…

Кроме того, знаковыми работами Геннадия Гладкова выбил работы для таких фильмов как “Человек в бульвара Капуцинов”, “Формула любми”, “Джентльмены удачи”… Особое место здесь занимает музыкальная комедия по пьесе Евгения Шварца “Обыкновенное чудо”: композитор сыграл здесь если вообще не ключевую роль, то как минимум одну из, на уровне с режиссером и главными актерами.

Конечно же, Геннадий Гладков написал немало песен и к детским мультфильмам, и особняком здесь стоят совершенно неповторимые по своей атмосфере — как музыки, так и анимации — Бременские музыканты. Среди ряда музыкальных экспертов бытует мнение, что в мультфильме воплотилось все то, что в то время нельзя было воплотить иначе: дух рок-н-ролла 1960-х годов.


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