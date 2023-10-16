 

Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10.2023, 22:15, Разное
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Израиль с задержкой почти в 2 года тоже начал лепить на "Меркавы" козырьки от дронов.
А помнится на днях публиковались прохладные рассказы про том, что израильским танкам не надо бояться дронов. Война лучший учитель.
Точно также как российская армия вступила в войну недооценивая роль дронов, так и "самая передовая армия Ближнего Востока" пропустила революцию дронов и вынуждена адаптироваться уже в ходе войны.

Все по классике – израильская армия готовилась к прошлой войне.

Источник: Colonel Cassad


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