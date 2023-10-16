Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Кто они такие и как стали миллиардерами?

В начале 2023 года в израильских СМИ прогремела новость: один из сыновей лидера «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаила Хании получил турецкий паспорт, который теперь позволяет ему вести свой роскошный образ жизни в любой точке мира. Но это событие не удивило прозябающий в нищете народ Палестины. С 1990-х годов и по сей день руководители движения контролируют практически все финансовые потоки сектора Газа, в то время как их семьи купаются в деньгах и отдыхают на элитных курортах далеко за его пределами.

Кто такие лидеры ХАМАС и как они увеличивают свой капитал, невзирая на военный кризис, — рассказывает «Лента.ру».

С началом конфликта между ХАМАС и Израилем на YouTube-канале Firstpost, насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков, вышло разоблачающее видео под названием «Жители Газы умирают, пока лидеры ХАМАС живут в роскоши». В нем упоминалось, что главные руководители партии, в том числе глава политбюро Исмаил Хания, давно покинули сектор Газа и проживают в других странах мира — Турции, Катаре и Ливане.

«Они размещаются в первоклассных апартаментах Бейрута, Дохи и Стамбула. Они надевают дорогостоящие костюмы и отправляются в них на встречи в пятизвездочные отели. Они летают на частных самолетах, а их дети занимаются элитной недвижимостью», — говорила репортер Палки Шарма на кадрах видео. Журналистка напомнила, что в 2006 году Хания пообещал «жить на оливковом масле и сушеных травах до конца своих дней», однако в 2021 году его заметили за игрой в соккер в Катаре, где он проживает и по сей день.

Это имиджевая проблема ХАМАС. Они постоянно говорят о ситуации в Газе, но его лидеры там не проживают. Они ведут роскошную жизнь за границей, пока простой народ прозябает в голоде, нищете и блокадах, и знают об этом. А свои переезды они называют «временными турами по налаживанию связей за рубежом». Вот только эти туры продолжаются годами, а палестинцы все это видят

Firstpost

При этом само руководство ХАМАС и оказывающие ему поддержку исламистские силы винят Израиль в бедственном положении палестинского народа. Они считают, что блокада сектора Газа нецелесообразна, поскольку от нее страдают мирные жители.

«Жизнь, полная расточительности, алкоголя и женщин»

В январе саудовский портал Elaph, который базируется в Великобритании, сообщил, что один из сыновей Хании Мааз стал гражданином Турции. С тех пор, по словам журналистов, он имеет полное право путешествовать вместе с семьей и наслаждаться всеми благами цивилизации благодаря своему несметному богатству. «Аппарат ХАМАС следит за жителями Газы, которые выезжают по медицинским или коммерческим нуждам, забирает у них деньги и часть прибыли. А с другой стороны, Мааз бесплатно получает турецкий паспорт в связи со статусом своего отца», — негодовал анонимный источник в секторе Газа.

По данным ООН, 65 процентов населения Газы живет за чертой бедности. Всего в период с 2007 по 2021 год Газу покинули около 236 тысяч человек, следует из открытого отчета палестинского агентства WAFA

В статье под заголовком «Мааз Хания: жизнь, полная расточительности, алкоголя и женщин» говорится, что мужчина известен в секторе Газа как Абу аль-Акарат, или «отец недвижимости». Таким титулом его наделили за то, что он владеет несколькими квартирами, виллами и даже целыми зданиями в разных городах на территории Газы. В то же время за ее пределами Мааз и все остальные сыновья Хании свободно употребляют запрещенный для мусульман алкоголь и веселятся в престижных клубах в сопровождении женщин.

«Мааз Хания был вынужден оставить свою комфортную жизнь в секторе Газа и приступить к невероятно трудным движениям сопротивления на улицах Турции и в ее отелях», — саркастически описывал поведение Хании анонимный источник. Он также подчеркивал, что пару лет назад Мааза сфотографировали вместе с отцом Исмаилом, когда он демонстрировал новый роскошный автомобиль на улицах Газы.

Мааз — один из 13 детей Хании, и он — не единственный член семьи, чье имущество вызывает подозрение. Старший сын Исмаила Абдель Салам возглавляет Совет по вопросам спорта в Газе и является членом Высшего совета по делам молодежи и спорта. Несмотря на то что ХАМАС тщательно скрывает личную жизнь своих лидеров и членов их семей, в СМИ Абделя Салама тоже обвиняют в злоупотреблении фамилией и должностным положением в целях кражи палестинских денег.

С божьей помощью

В отличие от своих сыновей, в молодости ныне 61-летний Исмаил Хания не мог похвастаться особым положением. Он появился на свет в лагере палестинских беженцев в секторе Газа, где и окончил факультет арабской литературы в местном университете. Уже во время учебы Хания возглавлял исламистское студенческое сообщество, которое в будущем вошло в состав ХАМАС.

В 1988 году израильские власти арестовали и заключили Ханию в тюрьму на шесть месяцев за участие в первой интифаде. Через год он снова оказался под стражей и вместе с другими исламистскими активистами был депортирован в южный Ливан. Но у Исмаила были большие планы на родине: вернувшись домой, он занял пост декана одного из факультетов Исламского университета Газы, а затем возглавил канцелярию духовного лидера ХАМАС, шейха Ахмеда Ясина.

К марту 2004-го Хания стал одним из руководителей движения ХАМАС. Он избегал публичных призывов к уничтожению Израиля и получил репутацию «умеренного» исламиста, прагматика и умелого переговорщика, став посредником между ХАМАС и ФАТХ. После победы его партии на парламентских выборах 2006 года Хания заявил, что воспользуется этим для продолжения партнерства с ФАТХ во имя интересов палестинского народа. Вскоре глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас утвердил Исмаила Ханию в должности премьер-министра.

Однако в течение 2006 года между сторонниками ФАТХ и ХАМАС из-за различных противоречий происходили постоянные кровопролитные столкновения, а любые попытки переговоров о создании коалиционного правительства ни к чему не привели. Уже в июне 2007 года правительство Хании было отправлено в отставку, но он сам не согласился с принятым решением.

Противостояние двух движений привело к фактическому наличию двух премьер-министров в стране на семь лет: Хании — иными словами, ХАМАС — установил контроль над сектором Газа, а движение ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом руководило Западным берегом. Так было вплоть до 2014 года, пока Хания в ходе переговоров сам не отказался от притязаний на кресло премьер-министра.

При этом в 2017-м политик стал главой политбюро ХАМАС. После того как президент США Дональд Трамп огласил план урегулирования палестино-израильской проблемы, где в основном учитывались интересы Израиля, Хания договорился с Аббасом противостоять этой программе. Пять лет назад госдеп США объявил его особо опасным террористом глобального масштаба, однако этот статус не мешал Исмаилу Хании наращивать свое состояние.

$ 4 млрд капитал Исмаила Хании по состоянию на 2014 год, согласно открытым источникам

«Он — отпрыск семьи из лагеря беженцев Аль-Шати, и его капитал оценивается в четыре миллиарда долларов. Большую часть активов в секторе Газа он зарегистрировал на имя своего зятя Набила. Все его дети имеют недвижимость в хороших районах, средняя стоимость одного дома в которых составляет не менее миллиона долларов», — рассказал изданию Globes в 2014 году полковник в отставке Моше Элад, который в течение 30 лет служил в регионе, а теперь преподает на ближневосточном факультете Академического колледжа Западной Галилеи.

«В их руки потекли действительно большие деньги»

В том же интервью Элад раскрыл подробности о состоянии и других руководителей движения. По его словам, подавляющее большинство основателей ХАМАС были беженцами (а некоторые из них — беженцами во втором поколении) или «продуктами» браков между египтянами и палестинцами. И у них вообще не было денег. В начале своей деятельности организация взращивалась израильским военным правительством, которое поддерживало исламские ассоциации в секторе Газа в противовес Организации освобождения Палестины (ООП). Их феноменальное богатство начало накапливаться, когда они решили отмежеваться от Израиля и искать альтернативные источники финансирования.

Элад объясняет, что средства на счета лидеров поступали из Сирии, Саудовской Аравии, Ирана и Катара по нескольким направлениям, в том числе из религиозных благотворительных фондов и в виде пожертвований закят — одного из шести столпов ислама, обязывающего мусульман выплачивать налоги с любого дохода в пользу нуждающихся единоверцев.

Тем временем благотворительные организации по сбору средств для ХАМАС начали работать и в США. «Тогда в руки лидеров потекли действительно большие деньги. Одним из тех, кто озолотился на этом, был доктор Муса Абу Марзук — второй человек в ХАМАС, — рассказал Элад. — В начале 1990-х он провел кампанию по сбору средств среди состоятельных мусульман в США и основал несколько банковских предприятий. Кроме того, он создал конгломерат из десяти финансовых предприятий, выдающих кредиты и предоставляющих инвестиционные услуги. Он блестящий финансист».

Администрация США приказала арестовать Марзука в 1995 году, обвинив его в поддержке терроризма. После двух лет тюрьмы его выслали из страны без судебного разбирательства. При этом он смог сохранить свой капитал: к моменту освобождения его состояние насчитывало уже несколько миллионов долларов. Сегодня Марзук считается одним из самых богатых миллиардеров ХАМАС.

«Каким-то образом он ускользнул от налоговой, и ему не было предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Говорят, он сотрудничал с администрацией [США]. Доказательств нет, но трудно придумать иную причину, по которой он избежал наказания за столь тяжкие преступления. В 2001 году при расследовании событий 11 сентября выяснилось, что у него были обширные финансовые связи с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России), включая перевод средств 21 боевику», — размышлял Элад.

В 2014 году арабские источники оценивали его состояние в три миллиарда долларов

Среди других самых состоятельных членов организации он также называл председателя политбюро ХАМАС Халеда Машаля. По его словам, в то время состояние политика равнялось пяти миллиардам долларов, которые он хранил в банках Египта, а также в недвижимости стран Персидского залива.

Еще один богатый чиновник ХАМАС — Иман Таха — не занимал столь высоких позиций в организации, однако «имел доступ к кормушке» (как и другие младшие менеджеры). Элад описывал его как бедного ребенка из лагеря беженцев Аль-Борг, который вырос и построил дом в центре Газы. Таха отвечал за координацию между зарубежным ХАМАС и ХАМАС в секторе Газа. Он даже не был ведущей фигурой, но уже числился в списке миллионеров.

«Сидят на денежных трубопроводах»

По словам Элада, ХАМАС контролировало все денежные потоки в секторе Газа, а его лидеры относились к финансам как к личной собственности. «Большая часть средств, которые пошли в их карманы, была получена посредством туннельных сделок и процветающего рынка контрабанды. Благодаря последнему в секторе Газа появились несколько сотен миллионеров», — сказал он.

В секторе Газа проживают по меньшей мере 600 миллионеров. И это те же люди, что «сидят там на денежных трубопроводах»

газета Asharq Al-Awsat

Элад подробно описал, как работала (и, вероятно, работает по сей день) эта система. Так, высшее руководство ХАМАС взимало 25 процентов налога и две тысячи долларов за каждый разобранный автомобиль, проходящий через «туннель». При этом существовали сотни таких «туннелей» для контрабанды из Египта: с 2007 по 2010 год в рамках таких сделок было переведено 800 миллионов долларов (24 миллиарда рублей) наличными. Кроме того, ХАМАС облагало налогом торговцев Газы. Они платили буквально за любые товары — от ящиков с овощами до люксовых машин. Еще одним источником благосостояния лидеров ХАМАС был захват земель. Они присваивали участки в хороших районах у моря, а затем продавали их.

Кроме того, в секторе Газа существовала система фиктивной вербовки рабочих для ХАМАС, благодаря которой его лидеры получали финансирование из благотворительных организаций за рубежом. «Они получали выплаты из-за границы по именам рабочих. Выяснилось, что существуют сотни вымышленных имен солдат и чиновников, якобы принадлежащих к ХАМАС», — заявил Элад.

По разным данным, часть денег Халеда Машаля поступила из «сирийского фонда». После расследования, проведенного федеральными властями США, его обвинили в растрате всего сирийского фонда. В стране существовал отдельный фонд для ХАМАС, а Машаль контролировал все его движения. Когда политик решил покинуть Дамаск, он прихватил с собой фонд стоимостью около 2,5 миллиарда долларов (75 миллиардов рублей) и разграбил его вместе с приближенными.

«Оказавшись у власти, они взяли под контроль топливо, связь и остальные наиболее прибыльные отрасли страны. В западном обществе существуют схемы быстрого обогащения и коррупция. А палестинцы говорят прямо: «Я просто хочу много денег»», — подводит итог Элад.

Карина Черных

Оригинал материала: “Лента.ру”