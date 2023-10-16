Глобальное потепление вызывает сильную лихорадку растений картофеля в горных районах Перу

В последние десятилетия глобальное потепление стало одним из самых обсуждаемых явлений нашего времени. Этот процесс негативно сказывается на многих аспектах нашей жизни, одним из которых является растительный мир.

Одной из самых распространенных и опасных болезней, поражающих культуру картофеля, является фитофтороз. Это острая инфекционная болезнь, вызванная грибком Phytophthora infestans, который поражает листья и плоды картофеля.

Однако с глобальным потеплением фитофтороз картофеля стал распространяться в пределах высокогорных районов Перу, что ранее было немыслимо. Ввиду изменения климата и увеличения средней температуры, грибок находит новые и более благоприятные условия для своего развития и размножения.