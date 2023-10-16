 

Глобальное потепление вызывает сильную лихорадку растений картофеля в горных районах Перу

16.10.2023, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние десятилетия глобальное потепление стало одним из самых обсуждаемых явлений нашего времени. Этот процесс негативно сказывается на многих аспектах нашей жизни, одним из которых является растительный мир.

Одной из самых распространенных и опасных болезней, поражающих культуру картофеля, является фитофтороз. Это острая инфекционная болезнь, вызванная грибком Phytophthora infestans, который поражает листья и плоды картофеля.

Однако с глобальным потеплением фитофтороз картофеля стал распространяться в пределах высокогорных районов Перу, что ранее было немыслимо. Ввиду изменения климата и увеличения средней температуры, грибок находит новые и более благоприятные условия для своего развития и размножения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Минусанули

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика