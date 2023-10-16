 

Рупор кремлевской пропаганды: “Агент ФСБ” Фейгин объявлен в розыск

16.10.2023, 21:10, Разное
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Агент ФСБ Фейгин объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом), уехавшего на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Юриста разыскивают за уголовное преступление.
28 апреля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России иностранную неправительственную организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) из Польши, которая была создана экс-депутатами Ильей Пономаревым, Геннадием Гудковым (они включены в реестр иноагентов) и Фейгиным.
Организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, а ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, пояснили в ведомстве свое решение.

https://lenta.ru/news/2023/10/16/rossiya-ob-yavila-v-rozysk-uehavshego-na-ukrainu-advokata/ – цинк

То есть его до 2023 года даже не искали. Какое пренебрежение…

Но мы то с вами знаем….

Источник: Colonel Cassad


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