Скандалы: Успешный бизнесмен отказался от цивилизации и ушел жить в лес

Почему он считает деньги мировым злом и обрел ли счастье?

Уже 15 лет 44-летний ирландец Марк Бойл живет, не потратив ни единого евро, и уверяет, что стал за это время сильнее, здоровее и свободнее. Он прославился в конце 2000-х годов, когда решил бросить успешную карьеру в бизнесе и поселиться в доме на колесах на границе леса. Мужчина признавался, что первые два-три месяца серьезно опасался настоящего голода, однако со временем научился самостоятельно выращивать еду и завел друзей, которые помогали ему.

До ухода в лес у Бойла была вполне благополучная жизнь. Он окончил колледж по специальности «экономика и бизнес» и быстро нашел высокооплачиваемую работу в компании по производству органических продуктов в Бристоле. На последнем курсе колледжа он случайно посмотрел фильм «Ганди», после чего заинтересовался проблемами экологии.

Какое-то время Бойл считал, что все мечты почти сбылись. Он работал в так называемом этичном бизнесе, делал большие успехи, жил на дебаркадере в бухте Бристоля и наслаждался всеми благами, доступными состоятельному молодому человеку.

Марк Бойл решил уйти в лес, когда осознал негативное влияние денег на общество

Все изменилось в 2007 году, когда он выпивал с приятелем и обсуждал главные мировые проблемы. Скоро они пришли к выводу, что этичного бизнеса не бывает, а современное общество потребления разъединяет людей и уничтожает природу. Главной мировой проблемой Бойл считает деньги. Он называет их «разъединителем людей».

Когда у тебя есть деньги, тебе не нужны соседи, и никто не нужен. Ты можешь купить что угодно, заплатить удаленно за жилье. Ты можешь покупать еду в супермаркете у человека, который не знает твоего имени. Им все равно, хороший ли ты человек, делаешь ли что-то для общества. Когда есть деньги — никто не нужен. Не нужно жить по каким-то принципам, не нужно уважать людей

Марк Бойл, интервью YouTube-каналу The Green Interview — Re-invent the world, 2022 год

Однажды Бойл побывал в центре для перемещенных лиц во французском Кале. Там беженцы из Афганистана и Ирака ждали возможности въехать в Великобританию. От них он услышал множество историй о войне и понял, что войны происходят из-за желания Запада получить ресурсы этих стран.

«В этот момент я понял, что больше не могу пользоваться ископаемым топливом. И не могу быть частью системы, которая разрушает семьи, уничтожает экологию по всему миру, — вспоминал Бойл. — И это то, что делают с нами деньги, — отсоединяют нас от этих людей, мы не видели их лиц, их страданий. Мы не видели, как все это происходит».

Проблемы экологии также серьезно беспокоили Бойла, однако он решил начать борьбу с загрязнением природы с себя. Ирландец вспомнил слова Ганди: «Стань сам той переменой, которую хочешь увидеть в мире». Он переехал в небольшой дом на колесах, который некая женщина отдала ему бесплатно.

Марк Бойл назвал уход от мира вкладом в борьбу с обществом потребления

Поначалу Бойлу было очень тяжело, но со временем он освоился. Ему понадобилось около трех месяцев, чтобы наладить добычу еды и установить отношения с соседями, которые стали помогать ему. Кроме того, местные магазины разрешили отшельнику-экологу забирать просроченные продукты бесплатно.

Однако в 2017-м Бойл пошел еще дальше по пути отказа от участия в мире потребления. Он вернулся в Ирландию и поселился в избушке в лесу, которую построил самостоятельно. Живя в доме на колесах, он продолжал пользоваться электричеством, интернетом и другими благами цивилизации, однако на новом месте нет больше ничего, что связывало бы его с современным миром.

«Люди часто спрашивают меня, как я обхожусь без техники. Я нахожу этот вопрос более интересным, чем ответ на него, но я делаю тысячу мелочей, — рассказывал он в 2017 году. — Ни один день не похож на другой. Вот, например, что я делал на днях: из стволов деревьев, поваленных в лесу ветром, построил коптильню, чтобы консервировать форель и оленину (у меня нет холодильника, а излишки я складирую в животах соседей). На другой день я сделал загон для лошадей. Утром закончил мостить дорожку к хижине, затем обрабатывал оленью шкуру, из которой однажды сошью одежду или еще что-нибудь полезное. Жилы будут вместо ниток».

Если надо пописать, я иду к дереву и выполняю свою часть наших симбиотических отношений. Я даю ему азот — оно дает мне кислород. Но чаще всего утро — время более серьезных дел, так что я иду в компостный туалет

Марк Бойл, из книги The Way Home: Tales from a life without technology

Музыку Бойлу теперь заменило пение птиц. Его отношение к искусству тоже изменилось. Он считает, что это точно такой же объект потребления, а не что-то живое и настоящие. «Мы потребляем наши развлечения, а не принимаем в них искреннее участие. Мы превратились в потребителей всего на свете, — рассказал он. — Я подумал, что мне хотелось бы участвовать в как можно большем количестве дел. Например, хочу научиться играть на боуране и создавать свою музыку. Правда, со слухом у меня так себе».

Бойл считает уход из-под влияния цивилизации своим вкладом в борьбу за экологию. Помня слова Ганди о переменах, он понял, что было бы лицемерно выступать за сохранение природы, оставаясь хоть в чем-то зависимым от мира, который ее уничтожает.

Одна из главных проблем современного глобального общества потребления (в первую очередь, западного), по мнению Бойла, состоит в том, что потребитель разделен с процессом создания продукта. Он не знает, сколько человеческого труда вложено в производство вещей, которыми пользуется, и перестал ценить и сам труд, и людей.

Если бы мы лично выращивали еду, мы бы не выбрасывали треть ее, как делаем сейчас в Великобритании. Если бы мы сами делали столы и стулья, то не выбрасывали бы их при необходимости сменить интерьер. Если бы мы взяли на себя личную ответственность за чистоту питьевой воды, мы перестали бы гадить в нее

Марк Бойл, выступление на конференции TED, 2011 год

Идеи Марка Бойла нашли отклик у людей в 162 странах

Несмотря на свои взгляды, Бойл не превратился в затворника. Он общается с немногочисленными соседями и с радостью соглашается дать интервью или отправиться в город и прочитать лекцию. За время жизни без денег он узнал множество способов бесплатно путешествовать, находить места для ночлега, получать еду.

Хотя уход от цивилизации сначала вызывал у ирландца некоторые опасения, сейчас он считает, что это было лучшее решение в его жизни. Он утверждает, что стал здоровее благодаря натуральной еде и жизни на свежем воздухе. Кроме того, его не преследуют сотни мелких проблем, присущих обществу. Бойлу не нужно думать о счетах, кредитах, а главное — о том, что он участвует в бездумном уничтожении природы и других людей.

В то же время он признает, что его жизнь — его личный выбор и подходит персонально для него. Даже его девушка Кристи, которая разделяла взгляды на общество и экологию, в итоге оставила его. Она занимается танцами и много гастролирует, так что жизнь в глуши оказалась не для нее

Кроме того, у Бойла хватает хейтеров, многие из которых и вовсе считают, что его образ жизни и популярность стали настоящей угрозой для общества. К подобным нападкам он относится с пониманием. «Я прекрасно это понимаю, потому что сам был воспитан в том же ключе, — рассказывал он в интервью 2022 года. — С самого рождения и из самых лучших побуждений родители и учителя внушают нам, что мы должны быть успешными. Что должны зарабатывать деньги, потому что это единственный путь к успеху».

Марк Бойл знает, что его идеи и образ жизни не подходят большинству людей, однако хочет стать живым примером, что такое существование может быть вполне счастливым. Ирландец написал четыре книги, в которых излагает свои идеи. У него появились последователи в 162 странах, которые называют свое движение Freeconomy (Свободная, или Бесплатная экономика) и пытаются жить без денег.

Впрочем, возможность массового возвращения к натуральному хозяйству больше похожа на утопию сродни толстовству и другим идеалистическим концепциям, которые каждый раз неизбежно разбиваются о рифы реальности.

Никита Савин

Оригинал материала: “Лента.ру”