 

Ученые из Сочи обнаружили белок, препятствующий омоложению тканей

16.10.2023, 20:55, Разное
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Недавние исследования, проведенные группой ученых в Сочи, проливают свет на уникальное свойство белка, который препятствует процессу омоложения тканей. Эти результаты могут стать важным шагом в борьбе против старения и различных возрастных заболеваний.

Омоложение тканей является одной из ключевых стратегий в борьбе против старения. Однако до недавнего времени мало было известно о молекулярных механизмах, задействованных в этом процессе. Именно об этом исследование Сочинских ученых могло оказаться прорывом.

В рамках эксперимента, ученые из Сочи провели тщательное исследование свойств разных видов белков, сосредоточившись на молекуле, которая негативно влияет на омоложение. К их удивлению, они обнаружили особый белок, который вызывает преждевременное старение и ухудшение состояния тканей.


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