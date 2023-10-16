Ученые из Сочи обнаружили белок, препятствующий омоложению тканей

Недавние исследования, проведенные группой ученых в Сочи, проливают свет на уникальное свойство белка, который препятствует процессу омоложения тканей. Эти результаты могут стать важным шагом в борьбе против старения и различных возрастных заболеваний.

Омоложение тканей является одной из ключевых стратегий в борьбе против старения. Однако до недавнего времени мало было известно о молекулярных механизмах, задействованных в этом процессе. Именно об этом исследование Сочинских ученых могло оказаться прорывом.

В рамках эксперимента, ученые из Сочи провели тщательное исследование свойств разных видов белков, сосредоточившись на молекуле, которая негативно влияет на омоложение. К их удивлению, они обнаружили особый белок, который вызывает преждевременное старение и ухудшение состояния тканей.