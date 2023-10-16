Acer анонсировала новый монитор SpatialLabs View Pro 27

Компания Acer представила свой новый монитор SpatialLabs View Pro 27, обладающий возможностью вывода трехмерных изображений и звука без необходимости специальных очков. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

SpatialLabs View Pro 27 – это 27-дюймовый монитор с разрешением 4K, частотой обновления 160 Гц, яркостью 400 нит и контрастностью 1000:1. Устройство оснащено камерной системой, которая анализирует положение головы и глаз пользователя и автоматически подстраивает изображение под его угол обзора. Это создает эффект параллакса, делая объекты на экране объемным. Пользователь также может переключиться на обычный 2D-режим в любой момент.

Помимо этого, монитор поддерживает 3D-звук, который также зависит от положения головы пользователя. Встроенные стереодинамики мощностью 2,5 Вт направляют звуковые волны в точку, где находится слушатель, и за обработку звука отвечает искусственный интеллект. Acer утверждает, что SpatialLabs View Pro 27 – единственное устройство на рынке, позволяющее наслаждаться пространственным аудио без использования наушников.

Монитор также предлагает ряд дополнительных преимуществ, таких как антибликовое покрытие экрана, съемный козырек для защиты от света, возможность крепления к стене, а также регулировку высоты и наклона подставки.

SpatialLabs View Pro 27 появится в продаже в начале 2024 года, и стоимость устройства пока не была раскрыта.