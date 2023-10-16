 

Acer анонсировала новый монитор SpatialLabs View Pro 27

16.10.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Acer представила свой новый монитор SpatialLabs View Pro 27, обладающий возможностью вывода трехмерных изображений и звука без необходимости специальных очков. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

SpatialLabs View Pro 27 – это 27-дюймовый монитор с разрешением 4K, частотой обновления 160 Гц, яркостью 400 нит и контрастностью 1000:1. Устройство оснащено камерной системой, которая анализирует положение головы и глаз пользователя и автоматически подстраивает изображение под его угол обзора. Это создает эффект параллакса, делая объекты на экране объемным. Пользователь также может переключиться на обычный 2D-режим в любой момент.

Помимо этого, монитор поддерживает 3D-звук, который также зависит от положения головы пользователя. Встроенные стереодинамики мощностью 2,5 Вт направляют звуковые волны в точку, где находится слушатель, и за обработку звука отвечает искусственный интеллект. Acer утверждает, что SpatialLabs View Pro 27 – единственное устройство на рынке, позволяющее наслаждаться пространственным аудио без использования наушников.

Монитор также предлагает ряд дополнительных преимуществ, таких как антибликовое покрытие экрана, съемный козырек для защиты от света, возможность крепления к стене, а также регулировку высоты и наклона подставки.

SpatialLabs View Pro 27 появится в продаже в начале 2024 года, и стоимость устройства пока не была раскрыта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Минусанули

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика