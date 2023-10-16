“Никогда бы не смогла”: Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию

Сегодня имя Ольги Бузовой знакомо практически каждому телезрителю нашей страны. Помимо своей многолетней работы в реалити-шоу “Дом-2”, знаменитая телеведущая стала звездой и гостьей многих других передач. Кроме того, Ольга Бузова заняла почетное место на российской сцене и построила карьеру певицы.

Несмотря на бешеную популярность и огромное число фанатов, талант поющей ведущей до сих пор признают не все. Злопыхатели часто критикуют звезду, приписывая ей отсутствие голоса и слуха. Однако даже самые злостные хейтеры не решаются усомниться в трудолюбии знаменитости.

Ольга Бузова не раз доказывала публике, что полностью отдается работе и не жалеет себя. Многие поклонники не перестают восхищаться певицей и задаваться вопросом, откуда она черпает силы. Впрочем, артистка и не скрывает, что безмерно любит то, чем занимается. А будь звезда на другом месте, возможно, она бы уже не могла похвастаться такой же трудоспособностью.

В своем блоге Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию. Оказалось, телеведущей нелегко даются дела, связанные с документами и бухгалтерией. По словам звезды “Дома-2”, ей приятнее и проще было бы провести это время на концерте, съемках или записях программ. Поэтому, как считает знаменитость, у нее бы не получилось связать жизнь с работой в офисе.

“Это вообще не мое. Никогда бы не смогла быть офисным сотрудником”, – заявила Ольга Бузова.

Впрочем, многочисленным поклонникам исполнительницы только в радость, что она нашла себя как публичный человек. Ведь теперь у них есть возможность наслаждаться плодами ее творческого разума и контентом в социальных сетях. Ранее, как писали “Дни.ру”, Ольга Бузова порадовала народ откровенным фото.