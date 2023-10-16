Мнение: Новые технологии? Только для учителей

В МГПУ сделали компьютерную инди-игру для школьных учителей. Суть: играем за учителя, набегают родители учеников, надо от них отбиваться. Цитирую (ссылка):

…Сценарий каждой ситуации, которую обсуждают в ходе разговора, взят из реальной школьной жизни.

Например, к учителю приходит дедушка ученика и рассказывает, что его дочь — мама ребенка — не занимается сыном, он растет без отца, и ему нужно мужское воспитание, поэтому все вопросы нужно решать с дедом. Если учитель начинает активно возражать своему собеседнику, тот еще более активно сопротивляется. Задача педагога в данном случае убедить дедушку, что у них одна общая цель — развитие и интересы ребенка. Как только персонаж это понимает, начинается конструктивное общение. Другие сценарии: разговор с эмоциональной мамой, которая слишком поздно забирает ребенка после занятий, или беседа с родителями мальчика, курящего в школе…

Подозреваю, вышло не очень, так как игра не выложена в публичный доступ, однако меня привычно забавляет тот факт, что для детей такой игры нет. Новые технологии — только для учителей. Детям — деревянная парта и невкусный мел.

Вот, казалось бы, школьникам тоже нужны навыки общения. Учителя ведь в массе своей и так неплохо социализированы — и профессия располагает, и статус доминирующей особи способствует. А вот у школьников бывает очень по-разному: минимум у половины подростков есть серьёзные проблемы со сверстниками и с родителями. Но нет — школьникам никаких обучающих игр педагоги не предлагают. Предлагают книги русских классиков, в которых можно найти действенные рецепты решения житейских сложностей: топор, поезд и пистолет, например.

В качестве альтернативы школьники могут заглянуть со своими подростковыми проблемами в соцсети для юной аудитории, в которых действует эмпирическое правило: чем больше у блогера в голове тараканов, тем он обильнее и убедительнее раздаёт житейские советы. Ещё одной альтернативой являются тренажёры жизни из Стима — такие как «Бесконечное лето», например. Авторы этой игры не отстают от лучших образчиков русской литературы 19-го века — герои «Бесконечного лета» ведут себя столь же глупо и заканчивают столь же плохо.

Радует меня одно — индустрия игр развивается, так что в итоге хорошие тренажёры общения для школьников неизбежно появятся. Разумеется, и школы, и тем более родители будут эти тренажёры игнорировать — «мы гусиными перьями писали, и ты пиши» — но скачать полезную игру на смартфон школьник может и без уведомления старших.

Кстати, по поводу школьных примеров для подражания. В комментариях заметили смешное. Если бы действие книги «Как закалялась сталь» перенесли в наши дни, то в роли революционного матроса Жухрая, подпольщика и старшего друга Павки, выступал бы сегодня бородатый вербовщик одной из запрещённых в России организаций. Остальной текст можно было бы оставить почти без изменений.