 

Мнение: Кто заказал Героя России?

16.10.2023, 20:10, Разное
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С того рокового вечера 11 августа 2023 года, когда в Луганске погибла 18-летняя Дарья Киселева, прошло уже более двух месяцев. Но до сих пор нет ясности, причастен к убийству девушки Герой России, кавалер трех орденов Мужества Ирек Магасумов, или не причастен? 35-летнего подполковника, заместителя командира бригады оговорили, оклеветали, опорочили?

Прочитал огромный материала популярного татарстанского издания «История одного убийства в Луганске: «очень странные дела» вокруг Ирека Магасумова». Но картина трагического происшествия не прояснилась.

Если Магасумов ни в чем не виноват, почему он до сих пор в тюремной камере? Почему замкомбрига не на передовой? Почему 11 октября военный гарнизонный суд Луганска продлил арест Героя Россия до 11 декабря 2023 года?

А если виноват, почему следствие до сих пор не придало публичной огласке доказательства причастности офицера к преступлению? Дело-то не рядовое. Не каждый день в тюремных камерах оказываются Герои России.

Сам Магасумов свое пребывание в тюрьме объяснил так: «По поводу дела я думаю, что это 100 процентов чья-то подстава или чей-то заказ».

На снимке: 2 августа 2023 года, президент России Владимир Путин лично вручил Иреку Магасумову звезду Героя России.  Через девять дней в Луганске погибла 18-летняя девушка.

Источник: Ирек Муртазин


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