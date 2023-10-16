Рупор кремлевской пропаганды: Контратака под Вербовым

Интересное видео с кадрами контратаки наших войск в районе Вербового. После прорыва к позициям противника (это наши бывшие траншеи, начинается зачистка с ближним боем.

Снято в конце сентября с помощью дрона.

Опубликовано батальоном "Клен".

Бои в районе Вербового продолжаются и сегодня, утром противник потерял там несколько единиц техники + немного пехоты.

Основной тенденцией последних недель стали активные контратаки наших войск в районе Работино и Вербового.

ВСУ продолжают долбится об Вербовое, а также атакуют в направлении на Копани, чтобы попытаться взять под контроль Работино, так как сейчас до половины поселка находится в серой зоне.

О каких-либо "прорывах на Токмак" речь уже не идет, тем более часть сил с Запорожья сняли и перекинули на Авдеевку, чтобы остановить наше наступление.

—