Рупор кремлевской пропаганды: Контратака под Вербовым
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Интересное видео с кадрами контратаки наших войск в районе Вербового. После прорыва к позициям противника (это наши бывшие траншеи, начинается зачистка с ближним боем.
Снято в конце сентября с помощью дрона.
Опубликовано батальоном "Клен".
Бои в районе Вербового продолжаются и сегодня, утром противник потерял там несколько единиц техники + немного пехоты.
Основной тенденцией последних недель стали активные контратаки наших войск в районе Работино и Вербового.
ВСУ продолжают долбится об Вербовое, а также атакуют в направлении на Копани, чтобы попытаться взять под контроль Работино, так как сейчас до половины поселка находится в серой зоне.
О каких-либо "прорывах на Токмак" речь уже не идет, тем более часть сил с Запорожья сняли и перекинули на Авдеевку, чтобы остановить наше наступление.
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Источник: Colonel Cassad
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