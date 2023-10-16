Russia Today запускает передачу «За бугром», которая расскажет о выживании жителей западных стран

Телеканал Russia Today запускает телепередачу «За бугром» на нескольких языках – по-русски на RT Doc, по-английски на RT International и по-арабски на RT Arabic. Её локализованные версии с субтитрами и синхронным закадровым переводом будут выходить на региональных телеканалах в 12 странах Евросоюза.

Новая программа будет рассказывать о том, как жители западных государств с трудом выживают из-за неэффективного госуправления, экономических и социальных проблем.

«Проект базируется на доверии. Доверии зрителя к нам. Поэтому контент в различных версиях будет отличаться – мы не можем, например, показывать болгарам про румын, потому что Румыния у них рядом, болгары могут поехать и проверить, – рассказал продюсер «За бугром». – Это очень сложный проект, на который мы сейчас бросили значительные ресурсы. Его цель – раскрыть людям глаза на то, что такое Запад как в его коллективном, так и в индивидуальном обличье».

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