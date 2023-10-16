Мнение: Письмо: “С очередностью шагов все равно каша”

В этом письме не про любовь, а про сотрудничество.

В таких историях еще лучше видны сливы и косяки, поскольку территории четче очерчены, а в любовных отношениях границы диффузны.

Косяки и векторы косяков всегда случаются по одной и той же причине – из-за короны и плохого видения своих границ. Как и сливы. Но если сливы случаются из-за переоценки своей значимости, то косяки – из-за переоценки своих вложений (правый косяк) и недооценки вложений другого (левый косяк).

Давайте посмотрим на это.

pishu_nemnogo

Здравствуйте, Эволюция. Хотела бы узнать, как правильно себя вести, если человек сделал шаг назад, но дал понять, что этот шаг делать не хотел (моего косяка перед этим шагом назад не было).

Плюс также ОЗ этого человека больше.

По ощущениям как-то неоднозначно: вроде бы и догонять нельзя, и нельзя отреагировать холодно.

Состою в сообществе авторов текстов песен и композиторов. Выложила текст там (не знаю, важно или нет: под мужской вокал). Пришёл ответ от одной из композиторов (М) – её музыку слышала до этого, красивая. И за ней в комментариях написали ещё двое (О и Р: с О ранее общалась, но музыку не слышала, Р – знаю, что начинающий).

М: Можно я попробую написать музон? Я сразу услышала припев в голове

О: Тоже в голове музычка заиграла))))

Я (только увидела, в ответ М): Да, конечно!

[поставила лайки М и О после неё]

М (в ответ О): А ну тогда пишите, я чо, я ничо 😹

М: Пусть О пишет)

Р: Интересно, у нас у всех играет одна и та же мелодия?😁

М (в ответ мне): пусть мальчики пишут.

Я (ответ М): У них пока, вроде, просто мелодия играет) О., напишете?

[тишина в чате]

Я (ответом М через 6 минут): Ну, вот… ((

[далее я отошла заниматься с ребенком, 15 минут не было]

(Автору хочется, чтобы за ее текст боролись. Ей хотелось бы, что М была понастойчивей. Какой здесь косяк, правый или левый, как думаете? И почему так думаете?)

М (ответом мне): если в итоге все откажутся, то напишите мне

М: но биться за право “первой ночи” я не буду, простите

М: просто у меня было уже такое, плавали знаем

М: очень неприятный экспириенс

М: Простите меня 🙏

М: ой, зачем только я это понаписала. Вот ведь женский ум – сперва сделать, а потом подумать 🤦🤣

Я (лайкнула “если все откажутся” и далее ответом на “простите”): Я не обиделась. Всё в порядке. Слышала вашу музыку и расстроилась немного.

(Ответ автора абсолютно эгоцентричный, даже аутичный. Она согласна принять извинения, хотя сама должна извиниться. И хвалит музыку М так, что не понятно, похвала это или ругань, может ее музыка плохая расстроила. Вот такой вектор косяка – это боязнь слива из-за переоценки своих вложений. Опишите, где переоценка)

Я (ответом на “ой, зачем”): Если что-то не так, то я не заметила. Вы мне очень нравитесь и у меня дочь М)

[имя ну прилично редкое – думаю, что не в тему, но, решила написать]

(Здесь еще один вектор косяка. Правый или левый? Направление важно, потому что скоро мы будем учиться компенсировать, а компенсируется выход за границы в обратном направлении)



М: но реально очень демотивирует, если ты в порыве вдохновения пишешь музыку, а тебе говорят что ты даже не вторая и не третья, а какая-то там в очереди желающих написать музыку (мой лайк в ответ: не пальцы вверх, а сердечки ставлю всегда)

[далее параллельный разговор других с М про её пение]

Я (в ответ М): Первая. Я могу удалить отсюда, чтобы другие не писали

Я (в ответ М): Давайте, наоборот, вы подумаете (скажем, завтра), будете ли писать. Если да – то текст только ваш, если нет (вдохновение ушло) – тогда с послезавтра, скажем, кто-то другой сможет взять, если захочет.

Н (ещё девушка): да выберите кто вам как автору слов ближе на этот текст и все)))) Чтоб М совесть на ровном месте не мучила) Потому что мне тоже кажется, что этому тексту нужна красивая инструменталка. Осенняя такая)

Я (в ответ Н): М мучиться абсолютно нет повода. Вопрос только в том, ушло ли её вдохновение. Бывает так, что хотелось и больше не хочется.

(Здесь лаз в голову и вердикт о том, что вдохновение М могло уйти. Это вектор слива + вектор косяка, а еще щипцы. Теперь М должна заявить, что ее вдохновение есть, присутствует, то есть ей очень хочется. В чем вектор слива, в чем вектор косяка, и какой вектор косяка, слева или справа)

Далее параллельно продолжается с другими людьми разговор (я не участвую), другие в разговоре с М спросили, где можно послушать её песни – она две выложила.

Я (в ответ М на её песни): ❤❤❤ М, напишите, мне, пожалуйста, музыку на текст 🙏

Р (в ответ М на “пусть мальчики пишут”): Я ни в коем случае не бронирую. Вы настоящий композитор. У меня ещё 4 песни в соавторстве до ума не доведены, долгами висят, тяжко. Максимум, что я умею – это сделать такой корявый набросок

М (в ответ Р): Так и у меня несколько песен в работе

О (в ответ на моё “у них пока, вроде, просто мелодия”): Если у М порыв. Зачем сбивать. Пусть будет полёт вдохновения. ) ❤️

Далее от О какой-то анекдот длинный с ремаркой “напомнило”. На этом всё на сегодня.

(Р и особенно О увеличили косяк автора, как это произошло, опишите)

Завтра не планирую ничего писать никому, а послезавтра (если тишина), кажется, что правильно написать сначала М с вопросом, возьмет ли она. И если нет – предложить другим в чате. Но не понимаю, как здесь выходит с очередностью шагов. Выходит, что несколько моих шагов подряд? Но второй шаг подряд всегда в чёрном поле… Хотя, молчание М завтра (если будет так) – это тоже шаг, но не навстречу. А я шаг навстречу планирую. И у меня тут уже не один шаг навстречу сделанный.

(Скорее прыжки во все стороны и, в основном, мимо границ. Теперь М откажется наверное. Кстати, почему, кто понимает?)

Выходит, я уже из границ вылезла? Была уже ближе к концу разговора мысль текст из чата удалить и ей в личку скинуть, написав, что удалила – но тут внутри блок, что так неправильно: удалять надо только если напишет, что берется (на моё предложение удалить – тишина, опять же).

Фраза М: “если в итоге все откажутся, то напишите мне” – мне открывает путь, чтобы написать. Но с очередностью шагов всё равно каша у меня.