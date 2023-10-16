 

Компания РОСБИОТЕХ разработала отвар для поддержания иммунитета в сезон ОРВИ

16.10.2023, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сезон ОРВИ важнее прежде всего поддерживать иммунитет, чтобы справиться с вирусами и болезнями. Именно поэтому эксперты из РОСБИОТЕХа, ведущей компании в области биотехнологий, разработали и представили инновационный продукт – бульон, специально созданный для укрепления иммунной системы.

Этот уникальный бульон является идеальным дополнением к рациону на каждый день. Он содержит сбалансированный комплекс витаминов и минералов, необходимых для поддержания нормального функционирования иммунной системы. Благодаря инновационным технологиям, использованным при его производстве, бульон из РОСБИОТЕХа обладает высокой концентрацией питательных веществ, что делает его эффективным средством для укрепления иммунитета.

При регулярном употреблении этого бульона, организм получает все необходимые компоненты для борьбы с инфекционными заболеваниями. В состав входят витамины А, С, Е, D, железо, цинк и другие микроэлементы, которые активизируют работу иммунной системы и повышают ее устойчивость к вирусным атакам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Минусанули

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика