 

Затраты Apple на производство iPhone 15 Pro Max снизились до $558

16.10.2023, 19:30, Разное
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Согласно Nikkei Asia, производство флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max Apple обходится всего в $558. Несмотря на низкую себестоимость, в сравнении с ценой устройства в $1,200, этот смартфон становится самым дорогим в производстве среди всех моделей компании. Его себестоимость превышает себестоимость прошлогоднего iPhone 14 Pro Max на 12%.

Основными факторами, влияющими на увеличение себестоимости флагманской модели, стали новая камера с 5-кратным оптическим зумом, микрочип Apple A17 Pro и OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления изображения и узкими рамками.

Другие модели нового поколения iPhone также подорожали в производстве. Например, iPhone 15 Pro обходится Apple в $523, что на 8% дороже, чем iPhone 14 Pro. Модель iPhone 15 Plus стоит $442, это на 10% дороже, чем прошлогодний iPhone 14 Plus. Самым существенным ростом стоимости обладает базовая модель iPhone 15, подорожавшая на 16%. Ее производство обходится Apple в $423.


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