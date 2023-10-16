Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России

Известную на весь мир певицу Мадонну можно смело назвать одной из самых скандальных знаменитостей современности. В этом году артистке исполнилось 65 лет, но она по-прежнему любит появляться на публике в смелых нарядах и шокировать подписчиков своими откровенными публикациями в социальных сетях. И подобной экстравагантной подачей, как помнят многие, Мадонна отличалась всегда и во всем.

Далеко не все россияне спокойно и с пониманием относятся к тому, что вытворяет исполнительница на своих выступлениях и за пределами сцены. Однако шанс еще раз спеть в нашей стране у знаменитости, как оказалось, есть. Но для этого ей необходимо выполнить несколько условий. Их озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Как

сообщает издание Neva.Today, депутат уточнила, что для приезда в Россию в рамках мирового турне Мадонне придется внести изменения в программу своего выступления. По словам Драпеко, мировая звезда не сможет демонстрировать на концертах в нашей стране элементы пропаганды ЛГБТ-отношений и то, что может оскорбить чувства верующих. Если же знаменитость пойдет на уступки, то ее, как отмечает политик, с радостью примут на территории РФ.

“Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно”, – заявила Елена Драпеко.

Впрочем, вполне возможно, что даже после изменения программы Мадонне будут рады в нашей стране не все. Как известно, певица является любительницей провокаций, причем не только на выступлениях, но и в своих политических заявлениях.

Накануне, как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, артистка завернулась в украинский флаг на концерте в Лондоне. А несколько лет назад, в 2019-м, знаменитость отличилась неоднозначной выходкой прямо на “Евровидении”. Тогда участники коллектива артистки вышли на сцену с флагами Израиля и Палестины, держась за руки. А теперь, когда конфликт между странами обострился, Мадонна, как писали “Дни.ру” ранее, обратилась к Израилю в своих соцсетях.