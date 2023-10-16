Мнение: Пираты Сан-Франциско, антироссийская коррупция и демократические пытки

1. Пираты Калифорнийского моря вскоре могут затмить по популярности пиратов Карибского моря. Напасть эта навалилась на Сан-Франциско – город, который и без того уже давно страдает от толп наркоманов и уличных преступников. Мне кажется, отличная будет ветвь сюжета для следующей серии ГТА (ссылка):



Жители плавучих домов и яхт в заливе Сан-Франциско рассказали о случаях стремительного роста пиратства, когда мародеры воруют и грабят, используя для этого плавсредства — и даже крадут целые суда, поскольку Золотой город сталкивается с криминальным кризисом.

«Открытая береговая линия устья [Окленд-Аламеда] усеяна затонувшими обломками и заброшенными судами с истекшим сроком эксплуатации, а преступность выросла до поистине невыносимого уровня», — сказал бывший начальник порта Брок де Лаппе во время совещания Комиссии по сохранению и развитию залива Сан-Франциско… <…>

«Несколько судов были украдены и разграблены. Жертвам приходилось лично противостоять преступникам, чтобы вернуть свое имущество, не прибегая к помощи полиции.

Калифорнийские пираты используют ту же тактику, что и их сомалийские коллеги: подплывают к судам-жертвам на небольших быстроходных лодках, зачастую надувных. Отследить и предотвратить такие нападения на море довольно сложно — особенно после казуса Джорджа Флойда, за задержание которого полицейский Дерек Шовин получил в итоге 22,5 года тюрьмы.

2. Один из главных русофобов в Конгрессе США ожидаемо оказался коррупционером (ссылка):



Автору антироссийских санкций главе международного комитета сената США Роберту Менендесу предъявлены обвинения в коррупции, пишет Reuters.

Прокуратура округа Манхэттен считает, что, будучи сенатором, он брал взятки и действовал в интересах обогащения ряда бизнесменов, а также правительства Египта.

При обысках у него и его супруги изъяли свыше $500 тыс. наличными, золотые слитки, люксовые автомобили и мебель.

Подозреваю, что каждого русофоба в Конгрессе (а также в Сейме и в Раде) можно немедленно сажать в тюрьму на длительный срок: порядочных людей среди них нет, и, следовательно, ожидать от них соблюдения законов было бы странно.

3. Как это всегда и бывает в коррумпированном государстве, с теми, с кем можно, американские правоохранители ведут себя со звериной жестокостью. Алексей Антонов приводит кричащий пример (ссылка):

Тем временем, судья в США признал оставшегося обвиняемого по терактам 11 сентября непригодным к суду из-за того, что пытки ЦРУ свели его с ума. Об этом сообщает уважаемое издание The Guardian. Прям, так и пишет: ЦРУ его пытало несколько лет, и у него поехала крыша.

Хорошо, что это свободные, демократические пытки. Так бы можно было подумать, что это не совсем правильно.