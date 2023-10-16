Скандалы: Счётная палата пойдёт искать деньги Роснано

Аудиторам придётся установить, какие действия Чубайса привели к образованию огромных финансовых дыр в бюджете компании

Счётная палата должна инициировать масштабную проверку деятельности «Роснано», за поручение проголосовали депутаты Госдумы. Внимание будет уделено и периоду, когда госкорпорацией руководил Анатолий Чубайс. Аудиторам придётся установить, какие действия Чубайса привели к образованию огромных финансовых дыр в бюджете компании.

Госдума РФ приняла протокольное поручение о запросе в Правительстве информации о финансовой деятельности «Роснано» за весь период существования госкорпорации. На основании этой информации затем планируется обратиться в Счётную палату и правоохранительные органы.

«Роснано» предупредила о возможном банкротстве. Госкорпорация опубликовала отчёт, согласно которому объём требований кредиторов по состоянию на 30 июня «значительно превышает стоимость активов» компании. Подлежащие погашению до конца 2023 года кредиты и займы выплатить «в полном объёме исключительно за счёт собственных средств невозможно». Таким образом, «Роснано» проявляет признаки неплатёжеспособности и недостаточности имущества.

«В случае непринятия акционером АО “Роснано” решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчётности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства», – уточняется в документе.

За полгода из-за снижения краткосрочных финансовых вложений чистый долг «Роснано» увеличился с 90,8 млрд до 95,6 млрд рублей. Сумма кредиторской задолженности по биржевым облигациям, которую необходимо погасить до 23 декабря, составляет более 10 млрд рублей.

«Роснано» начала накапливать займы с момента своего основания в 2011 году. В 2016 году размер обязательств госкорпорации стал больше, чем стоимость её активов.

Как отмечал в начале этого года глава «Роснано» Сергей Куликов, долги, превысившие стоимость активов, возникли из-за того, что с 2011 года развитие компании велось на средства заёмного капитала, доля которого составляла 12–16 процентов.

Проблемы с задолженностью явно проявились к концу 2020 года, когда внешний долг превысил 146 млрд рублей. В 2021 году «Роснано» вела переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Тогда же министр финансов Антон Силуанов заявлял, что «государство не допустит того, чтобы государственная корпорация оказалась неплатёжеспособной».

Через год обещание пришлось реализовать: у компании не хватало собственных средств для выполнения обязательств по облигациям перед кредиторами. Минфин заплатил по ним 28 млрд рублей, из которых 10 млрд – по выпускам без госгарантии, уточняет в беседе с «Октагоном» аналитик БКС «Мир инвестиций» Антон Куликов.

– Мы считаем, что репутационные риски от непогашения за счёт бюджета оставшейся относительно небольшой суммы облигаций без госгарантии слишком велики для всего рынка в целом, – говорит он.

Это стало первым случаем в истории «Роснано», когда долги корпорации были погашены из средств госбюджета.

Но, по всей видимости, не последним. Как поясняет ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, для сохранения позиции России среди развитых государств необходимо продолжать развивать те высокотехнологичные направления, которыми занимается «Роснано». Но поручать их новой, с нуля созданной организации вряд ли целесообразно.

– У «Роснано» есть значительный опыт, как положительный, так и негативный, так что будет правильнее, если компания продолжит эту работу. Следовательно, государству логичнее оказать ей финансовую поддержку в той или иной форме и, конечно, на возвратной основе, – полагает Дмитрий Баранов.

Возможно, следует ещё раз проанализировать работу госкорпорации и повысить эффективность её деятельности, отказавшись от некоторых направлений и занявшись тем, что быстрее даст выгоду, считает эксперт.

«Свои интересы»

АО «Роснано» появилось в 2011 году в результате реорганизации учреждённой в 2007 году госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Компанию возглавил Анатолий Чубайс, ранее руководивший РАО ЕЭС. Главная цель структуры – создание и развитие наноиндустрии в России, в том числе развитие перспективных проектов.

Первое же аудиторское исследование выявило значительные нарушения в деятельности госкорпорации. По итогам пятилетней проверки 2007–2012 годов Счётная палата обнаружила финансирование «Роснано» проектов, не связанных с наноиндустрией. Параллельно с этим корпорация отказывала ведущим российским научным организациям, а более трети от общего объёма финансирования направлялось зарубежным фондам и компаниям. Среди нарушений – вложение средств в организации, имеющие признаки фирм-однодневок.

В деятельности «Роснано» за период с 2010 по 2015 год Счётная палата нашла высокую долю неудачных инвестиций, которые в госкорпорации объясняли «рыночными факторами» и «рисками инновационной деятельности». К осени 2015 года половину проектов, из которых вышла «Роснано», составляли проекты «с превышением расходов над доходами». Их цели не были достигнуты, писали аудиторы, а реализация неэффективна.

Один из таких примеров – компания «Оптоган». Как рассказывал её основатель Алексей Ковш в 2015 году в интервью газете «Коммерсантъ», когда организация оказалась на грани закрытия, выяснилось следующее: «Если деньги государственные, то бизнес строится по принципу “лишь бы не пожурили”» – и агония её затянулась.

«На наше предложение свернуть производство мы слышали только: “Нельзя закрывать фабрику. Это нанотехнологии, это святое…” Никто не хотел принимать такое решение, а три структуры-акционера не могли между собой договориться о том, что делать – для людей было важно не развитие компании, а какие-то другие, свои интересы», – делился Алексей Ковш.

Гибкий проект

В мае этого года «Роснано» через суд добилась взыскания с дочерней фирмы Plastic Logic задолженности по договору займа – всего 700 тыс. рублей против приблизительно 12 млрд рублей инвестиций, вложенных в неё с 2010 года.

«Роснано» вкладывала средства в тогда ещё британскую компанию, существовавшую на рынке около 20 лет; за эти годы та не реализовала ни один готовый коммерческий продукт. Российская госкорпорация поверила в иностранную фирму и анонсировала скорый выпуск изделия совместного производства – гибкого цветного дисплея. В 2011 году Анатолий Чубайс представил образец пластикового образовательного нанопланшета Plastic Logic 100 занимавшему на тот момент пост премьер-министра РФ Владимиру Путину и объявил, что такие экраны появятся во всех школах вместо привычных бумажных учебников.

В обещанном виде проект не был реализован, и его свернули. В 2016 году «Роснано» напомнила о Plastic Logic, заявив о реанимации совместно с китайскими предприятиями разработок гибкого дисплея, – и вновь без результатов. Ещё одна попытка была предпринята в 2019 году вместе с компанией E Ink, но широкого распространения информация об итогах работы не получила.

В настоящее время на сайте Plastic Logic представлены умные наручные ремешки, гибкие цифровые дисплеи, смарт-карты, которые вроде бы доступны для заказа. Но сайт представлен исключительно на английском языке, а в контактах указаны два адреса – в Германии и в Гонконге. Последние опубликованные новости датируются 2021 годом.

Люксембургские россияне

Другой, отчасти более успешный проект, изначально реализованный в России, сейчас также базируется за границей – в Люксембурге. И он отказался расширять производство в нашей стране из-за введённых против неё санкций.

Имеется в виду производитель нанотрубок OCSiAl. Компанию в 2010 году основали в Новосибирске четверо россиян – бизнесмены Юрий Коропачинский, Олег Кириллов, Юрий Зельвенский и физик Михаил Предтеченский. На основе исследований последнего – академика РАН – была запущена промышленная технология производства графеновых трубок. Её уникальность заключается в возможности масштабирования до индустриальных объёмов и сниженной стоимости синтезируемого материала.

В 2014 году «Роснано» вложила в компанию около 20 млн долларов и купила её евробонды на сумму 40 млн долларов. У госкорпорации оказалось 17 процентов капитала организации, которые в 2021 году составили более 300 млн долларов.

Первое производство OCSiAl появилось в России, на территории новосибирского Академгородка. Промышленная установка мощностью более тонны одностенных углеродных нанотрубок в год стала одной из крупнейших в мире. На долю OCSiAl уже в 2016 году приходилось до 90 процентов от мирового производства этой продукции.

В 2017 году компания начала выпуск инновационного электромопеда Ujet, который Анатолий Чубайс, сравнивая его с байками и велосипедами, назвал айфоном среди кнопочных телефонов. Но уже тогда производители начали открещиваться от России: руководитель UJET Vehicles («дочки» OCSiAl, созданной для реализации проекта) Константин Нотман утверждал, что называть смартджет русским стартапом в корне неверно из-за значительной доли участия инвесторов со всего мира.

Осенью 2022 года OCSiAl сообщила, что сдача научно-производственного комплекса в Новосибирске откладывается на год из-за «трудностей в налаживании стандартных производственных и потребительских цепочек». В этом году руководство фирмы приняло решение о приостановке расширения производства. Одновременно с этим OCSiAl планирует к 2025 году построить завод в Люксембурге, где расположена её штаб-квартира. Вернуть деньги, вложенные «Роснано» в ставшую нерусской компанию, пока не получится: весной этого года суд Люксембурга наложил обеспечительные меры на акции OCSiAl, принадлежащие госкорпорации, сообщал РБК.

«Роснано» без Чубайса

Связи «Роснано» с другими странами Счётная палата обнаруживала неоднократно. В том числе аудиторы выявляли следы деятельности госкорпорации в Люксембурге и Германии. Например, в Люксембурге был зарегистрирован Fonds Rusnano Capital S. A., численность штата которого составляла три человека, включая Анатолия Чубайса. В Швейцарии создан Rusnano Capital A. G. с пятью сотрудниками, среди которых был сам Чубайс и его заместители.

С 2011 года работала израильская «дочка» госкорпорации – Rusnano Israel Ltd . В специализированных СМИ периодически появлялись сообщения о заключении с ней существенной сделки – например, на «оказание услуг по поиску и привлечению проектов в области нанотехнологий, а также представлению интересов “Роснано” и обеспечению её деятельности на территории Государства Израиль», стоимостью почти 1 млн долларов.

С декабря 2020 года Анатолий Чубайс не возглавляет «Роснано». Два года он занимал должность спецпредставителя президента РФ, а после отставки в марте 2022-го уехал из России и впоследствии был замечен в разных странах. Окончательно же он обосновался, судя по его собственным комментариям, в Израиле.

Как заметил на прошедшем этой осенью Восточном экономическом форуме Владимир Путин, это может быть связано с тем, что «идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы, и там большая, огромная дыра финансовая». В то же время глава государства подчеркнул, что «каких-то уголовных дел, преследования» в отношении бывшего руководства «Роснано» нет.

– Потенциальные претензии к бывшему руководству компании на текущий момент выглядят не так серьёзно и охватывают специфическую часть деятельности, а прямого вывода активов по отчётности и заявлениям нового руководства не прослеживается, – отмечает Антон Куликов.

По его словам, в случае ликвидации или расформирования «Роснано» долги перейдут государству, ВЭБ или другой госкомпании.

Но единственный пример банкротства государственной организации с 2008 года – «ФЛК-Лизинг». Дефолт произошёл из-за дефекта в структуре государственных акционеров: Россия владела примерно 54 процентами через Объединённую авиастроительную корпорацию и 32 процентами напрямую. У «Роснано» же такого дефекта нет.

Сегодня полное прекращение деятельности «Роснано» и её ликвидация не лучший вариант, убеждён Дмитрий Баранов. Это негативно скажется как на успешных проектах госкорпорации, которые лишатся поддержки, не достигнут финансового результата, не выполнят свои обязательства, так и на государстве, которое может утратить свои позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности стран, что приведёт к оттоку инвестиций из передовых областей.

– Прекращение деятельности компании лишит работы не только её сотрудников, но и работников десятков, если не сотен других трудовых коллективов, работавших над заказами для неё. Пострадает научный и образовательный потенциал страны, замедлится решение задачи по импортозамещению, выручка от экспорта высокотехнологичной продукции сократится, – прогнозирует Дмитрий Баранов.

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”