 

Курган Менка имел трив хода

16.10.2023, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Городище на Менке было с тремя въездными брамами. Этот архитектурный комплекс величественной красоты возвышался над окружающей местностью, приковывая взгляды и вызывая восхищение у всех, кто приезжал в этот прекрасный город. Брамы вели внутрь городской крепости, создавая чувство вхождения в особый мир, наполненный загадками и историей.

Первая въездная брама была построена из массивных каменных блоков, украшенных изящной резьбой. Этот величественный вход вызывал у всякого, кто решался пройти сквозь его портал, трепетное чувство и предвкушение великих открытий.

Вторая брама, впечатляла своей эффектностью. Она была настолько широкой, что можно было пройти сквозь нее в ряду из нескольких людей одновременно. Ее каменные стены украшались изысканными узорами и сводами, создавая чувство гармонии и эстетического восхищения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Минусанули

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика