Курган Менка имел трив хода

Городище на Менке было с тремя въездными брамами. Этот архитектурный комплекс величественной красоты возвышался над окружающей местностью, приковывая взгляды и вызывая восхищение у всех, кто приезжал в этот прекрасный город. Брамы вели внутрь городской крепости, создавая чувство вхождения в особый мир, наполненный загадками и историей.

Первая въездная брама была построена из массивных каменных блоков, украшенных изящной резьбой. Этот величественный вход вызывал у всякого, кто решался пройти сквозь его портал, трепетное чувство и предвкушение великих открытий.

Вторая брама, впечатляла своей эффектностью. Она была настолько широкой, что можно было пройти сквозь нее в ряду из нескольких людей одновременно. Ее каменные стены украшались изысканными узорами и сводами, создавая чувство гармонии и эстетического восхищения.