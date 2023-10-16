 

Издатель VG Limited объявил о выпуске физической версии игры “Русы против ящеров”

16.10.2023, 18:20, Разное
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Игра “Русы против ящеров”, которая в конце сентября вышла на Steam, теперь будет доступна в физическом издании. Эту новость анонсировала компания VG Limited в своих официальных сообществах в социальных сетях VK и DTF.

Издательство VG Limited взяло на себя выпуск физической версии игры, разработанной российской студией The Bratans. Они сообщили: “Никаких шуток! “Русы против ящеров” скоро появятся на физическом носителе. Пока же давайте поднимем бокалы с водой Байкала и ждем ваши предложения относительно дополнительного контента”.

Пока не раскрываются детали о точной дате выпуска игры на дисках, местах, где её можно будет приобрести, и о том, что именно войдет в физическое издание. Игрокам дали возможность выбрать, что именно будет включено в комплекте с диском. Возможно, это будут саундтреки, печатные арты и постеры к игре. Также остается неизвестной цена физической версии, но стоит отметить, что на Steam игра доступна всего за 42 рубля, в то время как на диске она, скорее всего, будет стоить дороже.

Напомним, что игра “Русы против ящеров” вышла в цифровом формате на платформе Steam в конце сентября 2023 года и получила высокие оценки от игроков. На данный момент у нее 97% положительных отзывов на основе более 8 тысяч обзоров. Кроме того, в октябре игра вошла в десятку самых продаваемых игр в российском сегменте Steam.


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