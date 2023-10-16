“Ужас!”: резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх

Летом текущего года супруга Влада Топалова отметила 33-й день рождения. Многие люди в этом возрасте только ищут себя, но знаменитая телеведущая, как известно, не входит в их число. Не секрет, что звезда “Орла и решки” уже давно состоялась во всех сферах жизни. Она построила успешную карьеру, создала собственную семью и покорила множество вершин. Но несмотря на все достижения, у Регины Тодоренко, как и у любого человека, есть страхи и опасения.

Сегодня звезда российского телевидения решилась на откровенный разговор в своем блоге. Знаменитость рассказала многомиллионной аудитории, что боится стареть. Вероятно, на эту мысль ведущую натолкнули последние съемки и то, что случилось с ее лицом после них.

Регина Тодоренко опубликовала ролик, в котором предстала перед подписчиками без прикрас. Звезда передачи “Орел и решка” запечатлела свои лицо вблизи и продемонстрировала все его недостатки. На кадрах оказались отчетливо видны складки и морщины ведущей. Она пожаловалась, что резко постарела из-за долгих съемок с плотным слоем грима.

“Это же ужас, это когда 14 часов ты в кадре, в гриме, стареешь лет наверное на 30”, – посетовала Регина Тодоренко.

Также телеведущая заявила, что ради возвращения в былой вид ей, вероятно, придется “подшить лоб”. Остается только надеяться, что это была лишь шутка, и до столь крайних мер дело не дойдет. Очевидно, звезда и без всяких вмешательств скоро снова станет невероятной красавицей, какой ее привыкла видеть публика. Ранее Регина Тодоренко вошла в список страшно красивых знаменитостей по мнению “Дни.ру”.