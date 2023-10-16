 

РАНХиГС начнёт выпускать квалифицированных нумерологов для работы на госслужбе

16.10.2023, 17:33, Разное
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По инициативе правительства с 2024 года главная в России
кузница управленческих кадров – РАНХиГС – начнёт
выпускать квалифицированных нумерологов, спиритуалистов и биоэнергетиков с выдачей дипломов государственного образца.

Обучение по программам профессиональной переподготовки по направлениям «Современные методы гадания в условиях глобальных вызовов» и «Общая эзотерика» с присвоением дополнительной квалификации «Фэншуй» будут в общем занимать 54 недели. Курс включает в себя как минимум одну производственную практику в Непале и две стажировки в отечественных шаманских организациях. В будущем специалистов этих областей ожидают карьерные перспективы в федеральных и региональных органах власти, а также российских бизнес-гигантах.

По мнению чиновников, жизненную необходимость в качественном высшем эзотерическом образовании подтверждает сам факт снижения уровня прогнозируемости результатов реализации федеральных проектов. Сейчас лишь четверть от штатного числа государственных нумерологов действительно соответствуют своим заявленным компетенциям, а молодёжь всё меньше стремится к приобретению таких навыков. 

«Слишком много шарлатанов развелось в стране, никто не хочет заниматься действительно важной для государства деятельностью, – пояснил  замминистра образования Александр Шубин. – Эти политтехнологи, проектные управленцы и технические аналитики только и делают, что гадают на кофейной гуще. Увы, зарплаты на госслужбе действительно ниже, чем в частной практике, но именно такие специалисты держали на себе весь советский Госплан»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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