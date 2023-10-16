Скандалы: Теперь не Юрич

У сына Юрия Чайки изменилось отчество

В государственной базе юридических лиц отчество 34-летнего сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря изменено с «Юрьевич» на «Владимирович», заметил «Октагон». Эти изменения внесены в ЕГРЮЛ 11 октября 2023 года – в данные принадлежащей Чайке-младшему компании «Экогрупп».

Поправку внесли в ФНС по форме Р13014 , которая имеет широкий круг применения. С её помощью в числе прочего изменяют фамилию, имя и отчество учредителя компании.

Фирма «Экогрупп» владеет одним из крупнейших в России мусорных операторов «Хартия» (выручка за 2022 год составила 13,5 млрд рублей, чистая прибыль – 699,5 млн).

Возможно, сменив отчество, Игорь Чайка пытается обойти западные санкции, и косвенные подтверждения этого намерения тоже можно обнаружить в базе юридических лиц. 5 сентября 2023 года в записи, касающейся одной из принадлежащих бизнесмену компаний – ООО «Аква Солид», – изменено отчество учредителя – с «Чайка Игорь Юрьевич» на «Чайка Игорь Юобевич». ИНН учредителя остался прежним, как и в октябрьском случае, следует из данных баз «Контур.Фокус» и «СПАРК».

Ранее сообщалось, что в 2016 году через «Аква Солид» Чайка получил контроль над крупным производителем шпал АО «Бетэлтранс» (выручка за 2022 год составила 27,5 млрд рублей, чистая прибыль – 1,1 млрд).

В английском начертании буква b похожа на кириллический мягкий знак. Например, было «Юрьевич» – стало «Iuobevich», «Юobевич». К 22 сентября записи вернули прежний вид (см. скриншот), но позже произошло ещё одно переименование.

Игорь Чайка, конечно, может быть не в курсе происходящего, но сложно представить, чтобы «злоумышленники» второй месяц подряд беспрепятственно осуществляли подлог отчества в ЕГРЮЛ. Подобные изменения производятся на основании паспортных данных.

Санкции США были наложены на Игоря Чайку и компанию «Хартия» в октябре 2022 года по обвинению во вмешательстве в политику Молдавии. ЕС ввёл ограничения в отношении Игоря и его старшего брата Артёма в мае – июне 2023 года, с теми же формулировками. О европейских санкциях против «Хартии» неизвестно.

Артём Чайка с осени 2022 года занимает пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Юрий Чайка с 2020 года является полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Григорий Буслов

Оригинал материала: “Октагон”