Digital Chat Station: смартфон Realme GT5 Pro получит чип Snapdragon 8 Gen 3

Realme готовит к выпуску свой новый смартфон Realme GT5 Pro, который обещает высокую производительность благодаря флагманскому чипу Qualcomm. Согласно информации, полученной из авторитетного источника Digital Chat Station и опубликованной на портале MyDrivers, новый смартфон Realme GT5 Pro будет оборудован новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который только выйдет в конце октября.

Смартфон обещает не только мощную производительность, но и привлекательный премиальный дизайн, включая кожаную заднюю крышку и большой круглый модуль камеры, аналогичный тому, который мы видели в Realme 11 Pro.

Realme GT5 Pro будет оборудован изогнутым экраном с разрешением 2K от компании BOE. Его основной камерой станет сенсор Sony IMX966 с оптической стабилизацией (OIS), а также перископическая камера OV64B с OIS и 3-кратный оптический зум. Таким образом, Realme GT5 Pro – первый смартфон бренда с перископическим телеобъективом.

Для обеспечения долгой автономной работы смартфон оснащен батареей емкостью 5400 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Насчет стоимости и даты презентации Realme GT5 Pro информации пока нет. Также неясно, будет ли флагманское устройство доступно на российском рынке.